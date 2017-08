ASG Technologies annonce Enterprise Data Intelligence 9.0, dont les nouvelles fonctionnalités répondent à une problématique croissante des entreprises et permettent aux utilisateurs métiers d’accéder, de préparer et d’analyser leurs propres données. En fournissant un accès en libre-service sécurisé, la solution Enterprise Data Intelligence permet aux utilisateurs de trouver et d’exploiter les données nécessaires pour éclairer leurs prises de décision, tout en conservant à l’entreprise le niveau de visibilité, de contrôle et de conformité requis.



« Les entreprises sont de plus en plus confrontées à des réglementations qui les obligent à maîtriser et gérer leurs données quel que soit l’endroit où celles-ci résident ou les personnes qui interagissent avec elles au sein de l’entreprise », commente Swamy Viswanathan, EVP et Chief Product Officer d’ASG Technologies. « Enterprise Data Intelligence 9.0 apporte une valeur ajoutée aux métiers en permettant aux utilisateurs de prendre plus rapidement de meilleures décisions basées sur les données. La solution limite également les risques en favorisant la conformité et en améliorant la compréhension des informations privées. Nous considérons cette version comme essentielle pour les entreprises qui doivent contrôler leurs données tout en offrant à leurs utilisateurs une visibilité instantanée sur tous les aspects des informations avec lesquelles ils interagissent. »



Parmi les avantages offerts par ASG Enterprise Data Intelligence 9.0 :

– Se conformer dans les délais au Règlement Général européen sur la Protection des Données (GDPR) : la fonction Automatic Personal Data Marking offre une identification rapide et fiable des données à caractère personnel. Cette fonctionnalité assure la traçabilité complète des données personnelles, offrant aux entreprises des outils de découverte et de supervision, ainsi qu’une visibilité sur ces informations où qu’elles se trouvent.

* Une fonction de Cascading automatise l’identification et la représentation visuelle des données à caractère personnel depuis leur origine afin d’assurer la conformité tout au long des workflows.

* Des tableaux de bord, rapports et processus de gouvernance GDPR facilitent la gestion de leur conformité en matière de confidentialité.

* Le marquage manuel ou automatique accélère et simplifie la conservation des données à caractère personnel.



– Répondre aux nouvelles exigences réglementaires : pour faire face à la pression et l’évolution constante des exigences réglementaires, les entreprises doivent mettre en place une gestion appropriée des données, en particulier dans les secteurs de la finance et de la santé (normes BCBS239, CCAR, IDMP et CGMP, notamment).

* Les normes BCBS2399 et CCAR requièrent la capacité de démontrer une maîtrise détaillée de la dérivation des données. La traçabilité « zéro défaut » d’ASG assure la visibilité nécessaire sur leurs mouvements et leur transformation.

* Les normes IDMP exigent une harmonisation de la collecte des données entre les différents systèmes. Le référentiel ASG Data Intelligence Data Inventory permet l’identification des données relatives à tout produit au fur et à mesure des modifications.

* Les bonnes pratiques de fabrication (CGMP) préconisées par la FDA pour les médicaments imposent que les données soient accompagnées, pendant toute la durée de leur conservation, des métadonnées indispensables à la reconstitution des activités CGMP. Dans ce but, le référentiel Data Intelligence stocke ces métadonnées, ainsi qu’un historique des modifications.



– Des outils dédiés aux utilisateurs métiers : grâce à la possibilité de « liker » les informations utiles, les utilisateurs peuvent mettre leurs connaissances métiers au service de l’exploitation des données et prendre des décisions en toute connaissance de cause.

* Une fonction d’abonnement en libre-service leur permet de demander à être informés des actions ou modifications effectuées sur les données si des activités de gouvernance touchent aux sources qui les intéressent.

* Des indicateurs de qualité facilitent l’identification des données inexactes avant que celles-ci n’interviennent dans des prises de décisions.



– Accès à l’intégralité du patrimoine de données avec la fonction « Find My Data » : les informations les plus utiles, présentes dans les datastores traditionnels, les bases de données relationnelles et le lac de données sont visibles dans l’ensemble de l’entreprise. Cela permet d’optimiser la gouvernance mais aussi de découvrir et d’exploiter les données les plus utiles quel que soit l’endroit où elles se trouvent dans l’entreprise.

* L’Intelligent Data Catalogue (IDC) optimise et accélère la recherche full-text et fragmentée dans les datastores.

* La possibilité pour les utilisateurs de formuler des commentaires, de répondre aux commentaires et de marquer directement les données comme relevant d’un centre d’intérêt commun ouvre à tous un accès rapide aux informations les plus utiles et pertinentes.



L’approche ouverte d’ASG, orientée APIs, favorise la création d’un écosystème flexible et permet à ses partenaires d’offrir des capacités étendues et de créer de la valeur pour les utilisateurs.



« La combinaison d’ASG Data Lineage et de la solution Trillium Software System de Syncsort, leader du marché, fournit des indicateurs de qualité des données en contexte, permettant aux utilisateurs de repérer toute donnée non conforme », souligne David Hodgson, Chief Product Officer de Syncsort. « Grâce à ces outils, les entreprises peuvent rapidement localiser et réparer les problèmes liés aux données critiques optimisant ainsi les prises de décisions et la mise en conformité réglementaire dans le cadre de leurs programmes de gouvernance. »



ASG Data Intelligence 9.0 permet de moderniser et d’exploiter les données nécessaires aux utilisateurs métiers pour prendre des décisions pertinentes et éclairées, sans risque en matière de conformité ou de contrôle. Le produit est dès à présent disponible sur le site www.asg.com/intelligence.