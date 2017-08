Acronis met l’intelligence artificielle au service de la protection des données

Acronis, acteur mondial de la protection des données et du stockage en cloud hybride pour les professionnels et les particuliers, annonce Acronis True Image 2018. Cette nouvelle version inclut des améliorations majeures des capacités de sauvegarde et de restauration du programme et, est le premier logiciel de sauvegarde personnel à incorporer une technologie basée sur l’intelligence artificielle conçue pour offrir une protection active des données contre les ransomwares.



Serguei Beloussov, cofondateur et CEO d’Acronis : « Les ransomwares devraient faire 5 milliards de dollars de dégâts cette année. Alors même que les cybercriminels visent de plus en plus les fichiers de sauvegarde pour empêcher les victimes de restaurer leur système sans payer de rançon, la technologie Acronis protège spécifiquement les fichiers de sauvegarde et les données d’origine. Acronis True Image 2018 utilise l’intelligence artificielle pour défendre les consommateurs contre les ransomwares. »



En combinant Acronis Active Protection, sa technologie de défense contre les ransomwares basée sur l’intelligence artificielle (AI), avec une nouvelle génération de capacités optimisées de sauvegarde et de restauration, comme le clonage de disque actif et la création automatisée de support de démarrage WinPE, Acronis True Image 2018 se présente comme un nouveau standard de « sauvegarde intelligente » pour les particuliers et les petites entreprises.



Fiabilité de sauvegarde et de restauration

La version 2018 améliore les capacités centrales de sauvegarde et de restauration avec notamment :



Clonage de disque actif : les utilisateurs peuvent créer une réplique exacte d’un système Windows actif sans l’arrêter et devoir redémarrer sur un support bootable, ce qui simplifie la migration vers un disque plus rapide ou de plus grande capacité.



Création de support de démarrage : création automatique d’un support de démarrage pour environnement WinPE, de façon à régler rapidement les problèmes de configuration de pilote et à restaurer les systèmes sur le même équipement ou du matériel nouveau.



Sauvegarde en continu dans le cloud : les utilisateurs peuvent actualiser leurs sauvegardes des fichiers sur lesquels ils travaillent en stockant une version dans le cloud.



Conversion de disque virtuel : il est possible de tester la restauration de sauvegardes d’images complètes ou de faire tourner un système dans un environnement virtuel Hyper-V pour tester différentes applications, sans risque pour le système principal, et d’utiliser une image système complète comme disque virtuel d’un autre ordinateur.



Sauvegardes incrémentales plus rapides : jusqu’à trois fois plus rapides avec la nouvelle technologie Changed-Block Tracker qui repère les modifications d’image en temps réel.



Sauvegarde mobile automatique vers des systèmes NAS : plus d’un quart des utilisateurs d’Acronis disposent d’un système NAS de stockage en réseau chez eux. Ils n’ont plus besoin de penser à sauvegarder tout appareil mobile en leur possession puisque le processus démarre dès que l’appareil mobile se connecte au même réseau Wi-Fi que celui du NAS.



Acronis True Image 2018 répond aussi aux besoins de la nouvelle génération d’utilisateurs avec le support étendu des réseaux sociaux et la sauvegarde automatique des comptes Instagram, avec photos, commentaires et statistiques, comme le nombre de likes, de tags ou de commentaires de chaque publication.



Contrôle facilité

Une nouvelle interface visuelle tient compte des préférences exprimées par 83 % des clients d’Acronis qui ont demandé plus de détails et d’information sur leurs sauvegardes. Cet affichage graphique de l’activité de sauvegarde et des statistiques permet de gérer les sauvegardes en un clin d’œil, y compris la capacité de stockage utilisée, les types de fichiers stockés et le statut des sauvegardes.



Protection de la sécurité des données

Suite à une attaque par ransomware, Acronis True Image 2018 automatise la restauration du système mais apporte en plus une mesure de protection supplémentaire pour empêcher les ransomwares de corrompre les données d’un utilisateur.



Grâce à des modèles de machine learning, Acronis Active Protection reconnaît les comportements inhabituels d’accès aux fichiers. Ces modèles sont générés dans l’infrastructure Cloud AI dédiée d’Acronis, qui traite les données de centaines de milliers de processus malveillants et légitimes pour créer ces modèles. Ces modèles sont intégrés à Acronis Active Protection directement, si bien qu’Acronis True Image 2018 protège les données d’un système indépendamment, sans qu’il faille de connexion Internet.



Quand Active Protection détecte une activité inhabituelle, la technologie contrôle le processus au moyen d’une analyse heuristique et sur la base des modèles de comportement attendus et des anomalies. S’il s’avère que le processus recèle une activité potentiellement malveillante, Acronis True Image 2018 alerte l’utilisateur en ce sens.



Grâce à la surveillance en temps réel, Acronis Active Protection vérifie tous les processus pour que les activités approuvées continuent et que les comportements potentiellement dangereux puissent être détectés et arrêtés. Et si des fichiers ont été chiffrés par une attaque de ransomware, Acronis True Image 2018 les restaure automatiquement à partir de la sauvegarde.



Tarifs et disponibilité

Acronis True Image 2018 se décline en trois éditions selon les besoins des utilisateurs et leurs préférences. Toutes les versions incluent Acronis Active Protection contre les ransomwares et couvrent un nombre illimité de terminaux mobiles.



Edition Standard : licence perpétuelle sans stockage cloud ni accès aux fonctions disponibles dans le cloud pour ceux qui privilégient le stockage de données sur disques locaux exclusivement. Licence : 49,99 dollars par poste.

Edition Advanced : abonnement d’un an avec 250 Go de capacité de stockage dans le cloud et à l’accès à l’ensemble des fonctions disponibles dans le cloud. Abonnement annuel : 49,99 dollars par poste.

Edition Premium : abonnement d’un an avec fonctions exclusives de certification des données basée sur la technologie blockchain et de signature électronique, ainsi qu’une capacité d’1 To de stockage dans le cloud. Abonnement annuel : 99,99 dollars par poste.