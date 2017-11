Black Friday Mania : Expert System analyse les tendances de consommation 2017 sur Twitter grâce à sa technologie d’Intelligence Artificielle

Le top départ pour le Black Friday et le Cyber Monday est imminent. A partir du vendredi 24 novembre, les acheteurs vont pouvoir démarrer leurs achats de Noël, et permettre ainsi aux commerçants de réaliser leurs plus grosses ventes de la saison. Mais que recherchent exactement les consommateurs cette année pour le Black Friday ? Ont-ils plus tweeté sur le Black Friday ou sur le Cyber Monday ? Quels sont les secteurs de ventes et les marques les plus populaires ?



En mobilisant les fonctionnalités avancées d’Intelligence Artificielle de sa technologie cognitive Cogito, l’éditeur de logiciels Expert System a conduit une analyse sur un échantillon de 120,000 tweets en anglais, français, allemand, espagnol et italien. Mis en ligne entre le 20 octobre et le 20 novembre 2017, ces tweets sont tous associés aux hashtags les plus populaires de cette édition 2017 des Black Friday et Cyber Monday tels que #blackfriday, #BlackFriday2017, #cybermonday, #cybermondaydeals, #cyberweek etc.



L’analyse de tweets relative à ces deux journées de shopping exceptionnelles offre une vision claire de leurs buzz respectifs : 75% des tweets se concentrent sur les deals du Black Friday alors que 25% seulement traitent de ceux du Cyber Monday. En France, la distinction nette entre les deux journées n’est pas si marquée et la période de promotion s’étend souvent sur une semaine pleine du fait de l’import du concept non relié à une histoire. Dans ce contexte, Amazon est souverain. En effet quelque soit la langue des tweets, Amazon est le premier distributeur mentionné, notamment grâce à une campagne publicitaire aggressive menée autour de la cyber week.



Quels sont les best sellers annoncés ?



Selon notre échantillon de 120,000 tweets analysé grâce à la technologie sémantique Cogito, la catégorie des produits high-tech domine la scène Twitter et Apple creuse l’écart. Quelque soit la langue des tweets, Apple est en effet LA marque qui revient le plus souvent dans la sphère high tech et dans l’éternelle bataille opposant son iPhone au Samsung Galaxy, l’iPhone gagne largement (69% des tweets en anglais sur la thématique ‘achat de smartphones’ promeuvent l’iPhone contre 31% pour le modèle Galaxy).



La Cyber week est traditionnellement synonyme de bons plans sur le segment des jeux vidéo et 2017 ne déroge pas à la règle, montrant une fois de plus un buzz important autour des consoles Microsoft Xbox et Sony PS4. La comparaison des occurences de tweets anglophones sur les deux consoles montre que c’est la Xbox qui remporte le match (62% des tweets anglophones traitant de gaming mettent la Xbox en avant). Parmi le panel de tweets analysés, seuls les tweets français semblent lui préférer la PS4 avec 54% des tweets.



Une infographie, que vous trouverez ci-après en cliquant sur le lien, met en relief toutes ces tendances de consommation ainsi que les marques et secteurs les plus appréciés des Français.



La solution Cogito d’Expert System automatise les processus de traitement et d’analyse de l’information non structurée pour les entreprises. Cogito peut traiter tous les formats d’information textuelle, même Twitter.