Business Geografic signe avec sa nouvelle gamme de GEO Solutions métier une double prouesse technologique et fonctionnelle sur le marché français des SIG

GEO SOLUTIONS MÉTIER



Relayées par la presse métier spécialisée, les sorties des nouvelles GEO Solutions de Business Geografic ne passent pas inaperçues. Au-delà de la promesse tenue par l’éditeur d’innovation SIG, qui s’était engagé à mettre en œuvre des scenarii de migration vers GEO avantageux pour l’ensemble de ses clients Aigle, DynMAP et SI²G, la richesse fonctionnelle inédite des GEO Solutions métier et la cohérence avec laquelle elles sont intégrées sur la plateforme GEO sont exemplaires.



C’est une double prouesse de convergence technologique et d’enrichissement fonctionnel conséquent que Business Geografic signe avec sa toute nouvelle gamme de GEO Solutions ; une prouesse applaudie par le marché français des SIG, clients de Business Geografic en tête de file.



¡ Cadastre et Zonages - Le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et le Conseil départemental de la Loire migrent vers GEO Cadastre ; la Communauté d’agglomération Annemasse-Les Voirons, les Communautés de communes Moselle et Madon et Pays Roussillonnais, de même que la ville de Noisy-le-Grand, rejoignent les rangs des utilisateurs GEO en commandant GEO Cadastre.



¡ Urbanisme et foncier - Annemasse-Les Voirons Agglomération se tourne vers Business Geografic et Operis pour remplacer son outil ADS par GEOXALIS ; la Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique et les villes de Guise, Joinville-Le-Pont et Loison-sous-Lens migrent vers GEOXALIS ; la Communauté de communes Les Versants d'Aime s’équipe de GEOXALIS et de GEO Mobilité sous l’impulsion de Mâcot-la-Plagne qui utilisait déjà les solutions SIG de Business Geografic.



¡ Assainissement non collectif - Le Parc naturel régional de Chartreuse et le Syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement de la Région de Mangiennes migrent vers GEO ANC ; la Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique choisit GEO ANC ; la Communauté d’agglomération Saumur-Val-de-Loire fait de même et complète ses outils GEO avec GEO Interventions et GEO Mobilité.



¡ Réseaux - L’Etablissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois opte pour GEO AC ; Grenoble-Alpes Métropole complète son SIG avec GEO Eau Potable ; la Communauté d’agglomération Annemasse-Les Voirons commande les diverses GEO Solutions métier dédiées à la gestion des réseaux humides ; la Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique s’équipe quant à elle de GEO AC et de GEO Mobilité.



Outre leur interopérabilité, leur conformité réglementaire et leur ergonomie, les GEO Solutions métier de Business Geografic sont saluées pour la richesse et la précision de leurs outils de saisie topologique, géographique et attributaire. Là consistait tout l’objectif de Business Geografic : offrir en mode SIG web les mêmes fonctionnalités, et plus encore, qu’avec les outils SIG uniquement disponibles en client lourd.



Les utilisateurs des GEO Solutions apprécient par ailleurs la facilité de déclinaison de leurs applications métier en applications mobiles dédiées, pour tous leurs usages terrain connectés et déconnectés, avec ou sans synchronisation automatique de leurs données.



Business Geografic continue dans sa lancée et dévoilera sur son Club Utilisateurs GEO 2017 de nouvelles GEO solutions sur de nombreux autres métiers.





GEO TECHNOLOGIES



Parallèlement, Business Geografic poursuit la migration des outils de génération et de diffusion SIG de ses clients vers GEO, tout en enregistrant de nouvelles références GEO Technologies.



Les Conseils départementaux de l’Isère et du Bas-Rhin, de même que Groupe SNI, la Fédération Nationale des Chasseurs ou encore l’association Air PACA, migrent leurs SIG vers GEO ; Le Mans Métropole étend le nombre de ses licences GEO Générateur ; le Conseil départemental de l’Ardèche fait évoluer son IDS avec GEO IDS.



La CCI Normandie s’appuie sur le GEO Générateur pour lancer sa nouvelle application GEO grand public de gestion prévisionnelle du bâti commercial pour le centre-ville d’Evreux ; la CCI Paris Ile-de-France s’équipe du GEO Générateur et utilise les GEO Services Business Geografic pour réaliser des études d’implantation commerciale.



CARENE Saint-Nazaire Agglomération exploite de son côté les API GEO pour intégrer ses applications GEO grand public (plan d’agglomération, plan local d'urbanisme, plan du réseau de transports urbain, plan de collecte des déchets, etc.) dans son site web nouvellement refondu.





GEO DECISIONS



Les solutions géo-décisionnelles de Business Geografic sont, quant à elles, toujours autant plébiscitées en France et dans le monde.



En France, Suez Eau France confie à Business Geografic la conception de son Observatoire d’Indicateurs Environnementaux dans le cadre de son projet de recherche BEEST pour la Métropole Aix-Marseille-Provence.



A l’international, Business Geografic signe de prestigieuses nouvelles références privées et publiques, parmi lesquelles :



¡ MG Motors, Renault, Deloitte et Virgin Media au Royaume-Uni

¡ la ville d’Eindhoven aux Pays-Bas

¡ Engie-Electrabel et le groupe KBC en Belgique

¡ la Presidenza del Consiglio dei Ministri en Italie

¡ Ford Motor Company et PricewaterhouseCoopers aux Etats-Unis

¡ IHSA (International Health Services Argentina) en Argentine

¡ Digi Telecommunications en Malaisie

¡ Obayashi Corporation au Japon, etc.



Business Geografic réunira l’ensemble de ses clients et partenaires francophones à l’occasion de son Club Utilisateurs GEO les 14 et 15 décembre 2017 à Lyon. L’éditeur présentera les nouveautés technologiques, fonctionnelles et métier de sa plateforme géomatique GEO ; Business Geografic dévoilera par ailleurs, outre les fruits de son tout dernier projet d’innovation géo-décisionnelle, les prochaines étapes de son programme d’innovation SIG continue.