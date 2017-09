CCH Tagetik classé parmi les trois premiers dans chaque cas d'utilisation du dernier rapport de Gartner sur les solutions FCPM

CCH Tagetik annonce aujourd'hui que sa solution Finance Performance PlatformTM se classe dans le top 3 pour chaque cas d'utilisation décrit dans le dernier rapport Critical Capabilities for Cloud Financial Corporate Performance Management (FCPM) Solutions1 2017. CCH Tagetik est membre de Wolters Kluwer, fournisseur mondial de solutions logicielles leaders et de services d'information destinés aux professionnels.



Sur les 11 fournisseurs évalués, CCH Tagetik se range parmi les trois premiers dans trois cas d'utilisation (moyennes entreprises, grandes et moyennes entreprises, et Business Unit) et premier dans deux cas d'utilisation (grandes entreprises et entreprises basées dans la région EMEA). L'étude de Gartner a évalué les fournisseurs sur dix fonctionnalités essentielles qui ont été pondérées, notamment le support des processus de CPM financier moyens et complexes, l'analytique de processus, la performance de l'entreprise, et le support réglementaire mondial/local.



Dans le rapport complémentaire de Gartner Critical Capabilities for Cloud Strategic Corporate Performance Management Solutions2 de 2017, CCH Tagetik se classe déjà au deuxième rang dans le cas d'utilisation par des entreprises basées dans la région EMEA.



« Nous considérons que le dernier rapport de Gartner traduit notre capacité à proposer des solutions répondant à l'ensemble des besoins du marché du CPM financier. Nous comptons parmi nos clients aussi bien des entreprises de taille moyenne implantées dans un ou deux pays, que de grands groupes internationaux présents dans le monde entier », a déclaré Dave Kasabian, Vice-Président Marketing de CCH Tagetik.



Une hypothèse stratégique du 2017 Magic Quadrant for Cloud Financial Corporate Performance Management Solutions3 prévoit qu'« à l'horizon 2020, 80 % des grandes entreprises et 25 % des moyennes entreprises en Amérique du Nord et en Europe auront recours à des solutions cloud de Corporate Performance Management financier pour assurer leur consolidation et leur reporting financiers, ainsi qu'à une automatisation et un contrôle financier renforcé pour remplacer leurs anciens processus manuels et systèmes on-premises. »



Ian Rhind, President et CEO, Corporate Performance Solutions de Wolters Kluwer Tax & Accounting, adhère à cette hypothèse stratégique de Gartner. « La Financial Performance PlatformTM de CCH Tagetik permet aux entreprises d'unifier la planification financière et opérationnelle, la consolidation financière et le reporting de management, l'allocation des coûts et l'analyse de rentabilité ainsi que le reporting réglementaire et les publications au sein d'une solution unique. Aujourd'hui, une large majorité de nos nouveaux clients, qu'il s'agisse de PME ou de grandes entreprises, privilégient le cloud, alors que d'autres ne l'adopteront qu'à compter de 2020 seulement. Étant donné que nous proposons la même plateforme, nos clients pourront ainsi passer au cloud selon leurs besoins et à leur rythme. »



Cette année, CCH Tagetik avait déjà été positionné comme visionnaire dans deux Magic Quadrants de Gartner, le 2017 Magic Quadrant for Cloud Financial Corporate Performance Management Solutions3 et le Magic Quadrant for Cloud Strategic Corporate Performance Management Solutions (juin 2017).



CCH Tagetik a conscience de la complexité des défis auxquels sont confrontées les directions financières et retranscrit ces connaissances en solutions logicielles de performance management CCH® Tagetik. Intuitives, elles sont déployées à l'échelle de l'entreprise et contribuent à améliorer ses résultats.