Coheris lance de nouvelles offres pour accompagner ses clients dans leurs enjeux de mise en conformité RGPD

À moins d'un an de l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), Coheris, spécialisé dans la gestion de la relation clients et de la donnée, propose 4 offres complémentaires alliant consulting et solutions logicielles, pour accompagner les entreprises dans la gestion et le traitement de leurs données personnelles et sensibles.



1. Formation « Données & RGPD » :

Une formation pratique d’une journée pour permettre aux entreprises d’appréhender simplement le RGPD et de bien démarrer leur mise en conformité dans la gestion de leurs données et des traitements associés.



2. Cartographie des données personnelles et sensibles :



a) Cartographie des données personnelles: une offre de service qui permet aux clients de Coheris CRM d’identifier les données potentiellement à risque et les traitements associés, au regard de la règlementation.



b) Cartographie des données sensibles: une offre de service qui permet d’identifier dans les zones de commentaires libres de toute application, les données sensibles ou interdites au sens de la règlementation, et d’établir des tableaux de bord associés.



3. Module « RGPD Text-control » :

Identification et monitoring en temps réel ou en différé des données sensibles. Ce module permet d’identifier dans les zones de commentaires libres d’une application, les données sensibles ou interdites. Il suggère des alternatives pour remplacer les mots ou expressions interdites par des mots ou expressions « RGPD compliant.»



4. Fonctionnalités « RGPD compliant » intégrées à Coheris CRM Suite :

• Traçabilité et historisation des mises à jour des données clients.

• Droits d’accès et droits à l’oubli.

• Suivi des consentements pour stocker l’accord, le refus ou le consentement et les dater.



« La mise en place de cette règlementation constitue un enjeu important pour nos clients CRM et plus globalement pour toutes les entreprises sur l’ensemble de leurs applications. Nous y voyons une opportunité de développement avec une gamme de solutions dédiées exploitant à la fois l’expertise de nos datascientists et la valeur ajoutée de notre solution de datamining / textmining Coheris Analytics Spad. L’offre innovante de cartographie des données personnelles et sensibles, la nouvelle solution Coheris RGPD Text-Control et le bouquet de fonctionnalités RGPD dédiées pour la suite Coheris CRM, témoignent de notre dynamique d’innovation. » explique Nathalie Rouvet Lazare, Président-Directeur Général de Coheris.