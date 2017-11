Comment Toucan Toco compte devenir le leader du reporting face à des géants du logiciel

L’approche des géants du logiciel



Ces géants du logiciel ont pendant des années été à la pointe de la technologie. Du Big Data à l’exploration de données en passant, pour certains, par l’intelligence artificielle. Cela fait des années que ces immenses acteurs se partagent le marché de la Business Intelligence.



Usuellement, leur scénario est d’équiper des experts de la donnée, SI ou data scientists afin de les aider à explorer leurs bases de données et répondre à des besoins ponctuels et précis de la part des autres services de l’entreprise.



Le data storytelling par Toucan Toco : la pédagogie au service des utilisateurs



Comment se démarquer de cette concurrence ? En abordant la problématique des données différemment tout en s’attachant à la rendre enfin accessible : avec le data storytelling. Pour faire simple, l’objectif est d’équiper les utilisateurs néophytes avec un outil d’accès à leurs données de performance.



“Notre observation d’origine porte sur la distinction entre les scénarios d’exploration destinés aux analystes et les scénarios de consommation directe des données, destinés aux néophytes et opérationnels”, partage Kilian Bazin, co-fondateur de Toucan Toco. “Ces scénarios de consommation de données de performance par les opérationnels n’existaient pas auparavant. C’est le scénario de quelqu’un qui ne sera jamais formé à l’utilisation de cet outil. En revanche il sera capable d’apprendre rapidement pour s’en servir en très peu de temps.

Il devra alors prendre des décisions à partir de ce que les chiffres lui ont enseigné”.



Ces besoins, sont ceux d’un commercial, d’un responsable des ressources humaines, d’un responsable financier, d’un marketer, d’un acheteur ou d’un dirigeant d’entreprise…

Ce besoin de reporting clair et facile à manipuler est monnaie courante chez les grands groupes, qui traitent des volumes de données impressionnants. En centralisant les données et en les adaptant à l’utilisateur, on raconte des histoires métier uniques à chacun.



Toucan Toco, un succès grandissant



Après plus de 3 ans d’existence et 80 clients grands comptes parmi lesquels Total, La banque postale, EDF, JCDecaux, LVMH, Toucan Toco vise aujourd’hui la position de leader européen du reporting d’ici 2019-2020.



“Avec le succès de notre produit auprès des grands groupes français, nous avons décidé d’étendre nos actions commerciales à l’étranger,” annonce Kilian Bazin, Directeur général et Co-fondateur de Toucan Toco. “Cette action s’inscrit dans un objectif plus large, qui est celui que l’on se fixe depuis la création de l’entreprise : c’est à dire devenir leader de du reporting en Europe. Cela grâce à un outil liant les dernières technologies et les dernières recherches en sciences cognitives. Nous souhaitons équiper les opérationnels des grands groupes d’un outil facilitant la compréhension et le suivi des informations clés de leur activité”.



Le data storytelling, qu’est-ce que c’est ? Ce sont ces visualisations interactives que l’on présente dans les pages web et les apps mobiles. Le data storytelling par Toucan Toco, c’est la mise en scène de ces graphiques dans des histoires business destinées aux néophytes et aux opérationnels des grands groupes.