Comptage de personnes, gestion de files d’attente, reconnaissance de genre et taux d’occupation au menu d’Axis Communications sur la Paris Retail Week

Fort de son expertise, Axis Communications propose une solution vidéo complète dédiée aux retailers, l’AXIS RETAIL SUITE. Les analytics basés sur la vidéo permettent le recueil d’informations et sont une aide à la prise de décision en faveur de la réorganisation des magasins en vue d’une optimisation commerciale. L’AXIS RETAIL SUITE permet de piloter :



Le comptage de personnes dans un magasin pour pouvoir calculer un taux de transformation ou faire des comparatifs (entre magasins, par jour, par année).



La gestion des files d’attente pour résoudre le problème du panier abandonné en raison d’une trop grande affluence en caisse. La solution compte le nombre de clients et, au-delà d’un certain seuil, lance un message par haut-parleur pour demander l’ouverture d’une caisse supplémentaire.



La reconnaissance de genre. Les caméras captent le visage des clients (il ne s’agit pas ici d’un procédé de reconnaissance faciale car pas d’enregistrement) et identifient le sexe et la tranche d’âge. Cela donne une tendance sur une fréquentation d’une zone du magasin ou d’un rayon en particulier. Cette technologie permet ensuite de lancer la diffusion d’une promotion ou d’une publicité ciblée sur la zone en question et ce en temps réel (via de l’affichage dynamique par exemple).



Le taux d’occupation. Dans un magasin, sont installées des caméras à l’entrée et à la sortie afin de mesure le taux d’occupation. Cette information est mise à la disposition des clients, sur leur smartphone par exemple, et permet de mieux gérer les flux en invitant les clients à repasser plus tard.