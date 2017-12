Cosmo Tech ouvre la voie de l’Intelligence augmentée

Éditeur reconnu à l'international pour sa technologie unique au monde de modélisation et de simulation de systèmes complexes, Cosmo Tech a rapidement compris que sa plateforme de Decision Management illustrait un premier cas d'usage concret de l'Intelligence augmentée.



Intelligence augmentée : une nouvelle étape dans l’analyse prédictive

Avec un marché estimé à 11,1 milliards de dollars d'ici 2024 par le cabinet d'études et d'analyses Tractica, et une technologie qui devrait s’inviter dans l'ensemble des logiciels de service dès 2020, l’Intelligence artificielle fait couler beaucoup d’encre ces dernières années.

Cependant, si ses perspectives sont immenses, “l'IA”, dépendante des volumes astronomiques de données dont elle se nourrit, ne peut concurrencer la capacité de raisonnement ou un esprit critique, spécifiques à l'intelligence humaine, et rien ne laisse penser qu’elle pourra le faire à court ou moyen terme.



“Les innovations et améliorations de l'IA en matière de reconnaissance des patterns sont extraordinaires, et il existe aujourd’hui de nombreux cas d'usages pour cette technologie dans ce domaine. Cependant, comme le précisait récemment un article du MIT Technology Review, nous sommes encore loin d'une IA capable d'anticiper ou prévoir des événements qui ne se sont jamais produits auparavant. Un des experts cités dans l'article expliquait qu'il faudrait bon nombre de générations d'IA avant que celle-ci ne puisse atteindre un tel niveau "d'intelligence". Néanmoins, une technologie d'avant garde comme l'Intelligence augmentée permet déjà d’anticiper certains événements, et apporte une aide significative aux entreprises pour optimiser leurs stratégies.” précise Michel Morvan, co-fondateur et Executive Chairman de Cosmo Tech.



Dépasser les capacités de l'intelligence humaine est la promesse de l'Intelligence augmentée.

Véritable révolution technologique, elle combine les capacités cognitives humaines aux qualités intrinsèques de la machine comme l’Intelligence artificielle. Ainsi, en associant le meilleur de l'homme et de la machine, l'Intelligence augmentée apporte un niveau d’intelligence inégalable afin d'optimiser l’analyse prédictive, et de facto, la prise de décisions de l'homme. Une nouvelle forme d'intelligence fondée sur l’expertise humaine dont on retrouve les spécificités et perspectives dans la plateforme de Decision Management dédiée aux industries critiques de Cosmo Tech.



“En réalité, le concept même de notre plateforme est un cas d'usage d'Intelligence augmentée, simplement le terme n'existait pas à l'époque ou nous avons lancé notre technologie. Aujourd'hui les industriels découvrent les perspectives extraordinaires que leur offre l'Intelligence augmentée et notamment pour le Decision Management avec Cosmo Tech." précise Hugues de Bantel, co-fondateur et directeur général de Cosmo Tech.



L’intelligence augmentée au coeur de la plateforme de Decision Management de Cosmo Tech

Fruit de plus de dix années de développement, la plateforme de Cosmo Tech permet de développer des solutions de Decision Management qui apportent aux décideurs un niveau d’intelligence jamais atteint sur des sujets particulièrement complexes.

Fondées sur des méthodologies d’Intelligence augmentée associant l’encapsulage de l'expertise humaine à la modélisation des systèmes complexes, ces solutions permettent de simuler tous les scénarios auxquels les décideurs peuvent être confrontés, comme les phénomènes émergents – nouveaux comportements ou scénarios découlant des interactions de différents systèmes – ou encore les effets en cascade – les effets induits par une décision via les interconnexions d’un système complexe.



Avec Cosmo Tech, les grands industriels sont équipés d'une technologie à l'état de l'art pour prendre des décisions optimales sur leurs sujets les plus complexes.



Pépite de la French Tech au rayonnement mondial, la technologie de Cosmo Tech a reçu de nombreuses distinctions depuis son lancement comme la certification Cool Vendor for Data Science en 2016 par Gartner, le prix EY-Syntec Numérique de l’entreprise de logicielle la plus innovante de France en 2016 et remporté les prix Red Herring Top 100 Europe et USA en 2017. La start-up a déjà séduit des leaders internationaux tels que RTE, Alstom, EDF, Veolia, ou SNCF...