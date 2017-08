Crimson Hexagon dévoile la première analyse d'images surpassant de loin la simple identification des logos pour une compréhension approfondie des consommateurs à travers les données des réseaux sociaux

Crimson Hexagon, un leader dans la fourniture d'indicateurs analytiques sur les consommateurs à partir des données des réseaux sociaux pour éclairer la prise de décisions commerciales stratégiques, a lancé aujourd'hui ses capacités d'analyse d'images, développées en interne et destinées à aider les marques et les agences à libérer le potentiel des données photo. Grâce au moteur analytique d'images de Crimson Hexagon permettant de reconnaître des scènes, des objets, des actions, des visages et des logos, les marques apprennent quels sont les consommateurs et comment et où ils interagissent avec leurs produits. En allant bien plus loin qu'avec la simple identification de logos, les marques peuvent analyser les images pour élaborer des campagnes marketing sur mesure, identifier les personnes influentes, et plus encore.



Les utilisateurs de réseaux sociaux partagent plus de 3 milliards d'images chaque jour. Lorsque les marques comptent uniquement sur une analyse textuelle, elles passent complètement à côté du contexte des conversations des consommateurs sur les réseaux sociaux, tout particulièrement quand l'on sait que 85 pour cent des images sur les réseaux sociaux ne sont accompagnées d'aucune référence textuelle aux marques qui apparaissent sur ces images. Comme le soulignent Nick Ingelbrecht et Melissa Davis, analystes chez Gartner: "L'essor des contenus vidéo/d'images stimule la demande en faveur de capacités optimisées d'indexation, d'analyse de contenu et de recherche. L'activité du trafic en ligne et les prévisions de croissance font état d'une augmentation implacable des contenus d'images et vidéo, avec des caméras de tout type prenant et envoyant des volumes toujours plus grands de vidéos haute définition.1”



Le logiciel de Crimson Hexagon récupère et stocke la base de données d'images la plus exhaustive du marché, avec plus de 125 millions d'images par jour utilisées pour entraîner et optimiser la précision de son algorithme d'analyse d'images par apprentissage machine. L'accès au plus grand nombre de données et aux technologies d'analyse d'images les plus avancées permet aux clients de Crimson Hexagon d'analyser les objets et les scènes clefs qui apparaissent dans les photos de conversations données, ainsi que l'évolution dans le temps des éléments basés sur des images.



"Quel que soit le sujet, le contexte qui l'entoure est de plus en plus visuel. Avant l'arrivée des capacités analytiques d'images de Crimson Hexagon, nous n'avions pas accès au tableau complet, ni aux personnes qui figurent dessous. Nos campagnes, et les causes qu'elles soutiennent, en ressortent grandies", poursuit Zach Zimmel, directeur de la stratégie chez Grassriots.



Depuis le calcul du retour sur les parrainages jusqu'à la définition d'utilisations alternatives de produits, en passant par l'identification d'affinités entre les personnes, les objets et les scènes, les capacités d'analyse d'images de Crimson Hexagon résolvent les problèmes commerciaux dans l'ensemble de l'entreprise. Les fonctionnalités proposées comprennent le filtrage spécifique des images, la visualisation des données sur les publications contenant des images, et un affichage multimédia en vignettes des publications analysées.



"L'avenir du contenu est visuel, et les marques qui comptent uniquement sur la reconnaissance des logos passent à côté de la partie non écrite de la conversation, à savoir qui, comment et où les consommateurs interagissent avec leurs produits", déclare Errol Apostolopoulos, vice-président principal en charge des produits chez Crimson Hexagon. "À l'heure où les consommateurs, tout spécialement les milléniaux, continuent de créer du contenu visuel, l'algorithme basé sur l'apprentissage machine de notre système est parfaitement équipé pour collecter, stocker et classer ces images et vidéos pour nos clients, de manière à ce qu'ils disposent des données les plus claires possibles sur leurs propres clients."