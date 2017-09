DATARENDEZVOUS intègre la Nokia Innovation Platform

À travers cette annonce, Bittle démontre une nouvelle fois sa capacité à collaborer avec les plus grands acteurs du marché et à leur permettre de tirer le meilleur de leurs datas grâce à son offre DataRendezVous™ qui est un véritable laboratoire collaboratif autour de la valorisation de la donnée.



Dans ce contexte, DataRendezVous™ se positionnera comme un partenaire de la Nokia Innovation Platform.



Christophe Suffys, CEO de Bittle « Ce partenariat montre notre capacité à répondre à deux chantiers importants dans le domaine de la transition digitale : la smart city et l’usine 4.0. Ces défis demandent l’investissement de plusieurs acteurs. C’est finalement la mission qui nous anime depuis que nous travaillons sur DataRendezVous : permettre à des acteurs de l’IoT, à des collectivités et à des entreprises de toutes tailles d’inventer demain en collaborant et en co-innovant. »



Dès lors, DataRendezVous™ sera utilisée d’une part pour collecter l’ensemble des données produites par les objets connectés, mais également pour analyser et donner du sens aux différentes informations. Les équipes pourront alors accéder à des données pertinentes et mieux collaborer au quotidien.



Enfin, une évaluation du dispositif sera réalisée après chaque expérimentation menée afin de valider sa pertinence avant de le déployer à grande échelle chez le client. D’ores et déjà, Nokia et Bittle envisagent de réaliser plus de cinq expérimentations dans les six mois à venir.



Jean-Luc Beylat, Président Nokia Bell Labs France et VP Ecosystem & Innovation Hub, Nokia : « Nous sommes très heureux d’accueillir DataRendezVous™ comme partenaire de la Nokia Innovation Platform. Avec leur savoir-faire sur le traitement des données , ils viennent compléter et enrichir l’écosystème de dizaines de startups et de partenaires industriels qui se sont connectés à la plateforme d’innovation de Nokia à travers le monde, d’Espoo à Tokyo, en passant par Paris. La digitalisation accélérée de nouveaux marchés ainsi que le développement de l’internet des objets, des data sciences et de l’intelligence artificielle induisent de nouveaux modèles d’innovation plus ouverts, plus réactifs, plus diversifiés au sein desquels Nokia souhaite jouer un rôle majeur. »