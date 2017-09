Dataiku lève 28 millions de dollars en série B pour démocratiser la Data science dans les entreprises

Dataiku Inc, éditeur de la plateforme logicielle d'analyse prédictive Dataiku Data Science Studio (DSS), annonce une levée de fonds de 28 millions de dollars en série B menée par Battery Ventures et accompagnée par FirstMark, Serena Capital et Alven. Après avoir réalisé une forte croissance à l'international en 2017, l'entreprise prévoit de doubler ses effectifs pour poursuivre son déploiement commercial et marketing, tout en enrichissant sa plateforme de nouvelles fonctionnalités et d'intégrations supplémentaires.



« La data-science n'est plus un sous-secteur de l'analytique comme c'était le cas il y a 20 ans », rappelle Neeraj Agrawal, directeur associé de Battery Ventures. « Elle constitue aujourd'hui une clé de voûte pour l'innovation dans les entreprises, on compte néanmoins encore trop peu de profils techniques qualifiés pour la data-science. Nous avons conclu, au terme de nos investigations au cours des dernières années, que Dataiku adoptait une approche totalement adéquate pour de nombreuses entreprises sur le marché : la plateforme DSS permet en effet aux data scientists de collaborer avec les analystes et les métiers afin de concevoir et de déployer des modèles. Nous sommes persuadés que l'avenir des outils de data science repose sur la capacité des plateformes d'analyse prédictive à faire collaborer sur un même projet et simplement des profils aux compétences et savoir-faire variés et complémentaires », ajoute-t-il.



« Notre philosophie est basée sur l'idée que chacun doit pouvoir être acteur de la collecte et de l'analyse de données », souligne Florian Douetteau, CEO de Dataiku. « C'est pour nous un honneur d'être associés à Battery Ventures, qui a accompagné un grand nombre d'entreprises dans leur développement à l'international. Nous sommes ravis que leurs équipes aient décelé le potentiel que représente notre technologie pour l'avenir », poursuit-il.









« L'équipe dirigeante de Dataiku avait identifié le besoin d'un outil complet, collaboratif et facile à prendre en main alors même que les outils pour data-scientists n'en étaient qu'à leurs débuts », ajoute Raffi KAMBER, associé du fonds d'Alven Capital. « Le produit est aujourd'hui plébiscité par des clients et partenaires internationaux, nous sommes ravis d'accompagner Dataiku dans cette nouvelle étape de son développement » conclut-il.



« Le marché de la data science qui est en pleine expansion, touche absolument tous les secteurs et industries. Dataiku est idéalement positionné pour bénéficier de cette forte dynamique de marché et s'imposer mondialement comme l'outil de référence dans le domaine de la data science, raison pour laquelle nous avons souhaité réinvestir » précise Xavier Lorphelin, Managing Partner de Serena Capital.



Avec cette nouvelle levée de fonds, Dataiku souhaite accélérer sa croissance commerciale, directe et indirecte aux Etats Unis, en Europe mais aussi en Asie tout en continuant d'investir sur la R&D pour enrichir son offre. L'entreprise prévoit de recruter une centaine de nouveaux collaborateurs aux profils commerciaux et techniques dans le monde.



En 2017, Dataiku fait son entrée parmi les visionnaires sur le Magic Quadrant for Data Science Platforms de Gartner.

Peu après avoir annoncé son expansion au Royaume-Uni, Dataiku s'est vu décerner le titre de « Start-up de l'année » aux Techies 2017 à Londres en février dernier.

L'entreprise avait déjà levé 14 millions de dollars en série A, avec l'accompagnement de FirstMark Capital, de Serena Capital et d'Alven Capital en Octobre 2016.