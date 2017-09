De nouvelles fonctionnalités de la plateforme 360 Data Management de Veritas disponibles sur Microsoft Azure

Veritas Technologies, leader mondial dans la gestion de données multi-cloud, annonce aujourd’hui mettre à disposition des clients Veritas et Microsoft Azure tout un éventail de nouvelles fonctionnalités de sa plateforme 360 Data Management. Ces innovations permettent de bénéficier de la flexibilité et de l’agilité de Azure tout en s’appuyant sur les fonctionnalités de gestion de données proposées par Veritas qui contribuent à la fois à réduire les coûts, assurer la conformité, améliorer la visibilité et à simplifier la migration des flux de données. Les clients peuvent ainsi extraire davantage de valeur de leurs données et ainsi accroître leur performance.



Cette annonce vient renforcer le partenariat stratégique entre Microsoft et Veritas et coïncide avec l’adoption rapide des environnements de cloud hybride et public. Selon Gartner, le marché mondial des services cloud devrait croître de 18% en 2017, passant de 209,2 milliards de dollars en 2016 à 246,8 milliards de dollars en 2017[1]. Alors que la migration vers le cloud s’accélère, une gestion pointue des données dans le cloud n’a jamais été aussi essentielle.



« Les clients communs Microsoft et Veritas peuvent bénéficier du meilleur des deux mondes : la flexibilité et l’agilité du cloud Azure combinées à la fiabilité des solutions de la plateforme 360 Data Management de Veritas. » explique Mark Russinovich, CTO, Microsoft Azure chez Microsoft Corp. « Les clients peuvent s’appuyer sur ces offres pour optimiser leurs environnements de cloud hybride grâce à la valeur qu’ils récupèrent de leurs données ».



Tout un éventail de fonctionnalités 360 Data Management pour le cloud hybride



Cette annonce comprend l’intégration de nouvelles technologies destinées à améliorer la continuité d’activité et les plans de reprise en cas d’incident des clients communs tout en facilitant le stockage dans le cloud hybride et optimisant considérablement la visualisation des données quelle que soit leur provenance. Sauf indication contraire, toutes les intégrations décrites ci-dessous sont disponibles dès aujourd’hui :



· Résilience prévisible et automatisée : Avec Veritas Resiliency Platform (VRP) les clients peuvent monitorer et facilement faire basculer / sauvegarder des applications multi-couches depuis et vers Microsoft Azure d’un simple clic. Cela permet aux entreprises d’utiliser le cloud comme destination de récupération, d’optimiser la reprise après incident tout en réduisant les coûts et la complexité associés aux équipements sur-site. Elles peuvent également s’appuyer sur VRP pour la récupération prédictive grâce à des tests automatisés et non perturbants pour l’activité.



· Optimisation du stockage logiciel (as a service) pour une meilleure rentabilité et une grande performance : En s’appuyant sur Veritas Access les entreprises peuvent déplacer leurs données obsolètes vers le cloud pour un stockage longue durée à moindre coût, ou mixer le stockage sur site et sur Azure pour créer un seul fichier afin de gérer efficacement le stockage sans interruption.



· Une meilleure visibilité sur les données pour améliorer les prises de décisions : Avec le connecteur Veritas Information Map pour Azure, il est possible d’obtenir un aperçu en temps-réel des données non-structurées stockées sur Microsoft Azure Blob Storage et Microsoft Azure File Storage. Une fois que les entreprises savent quelles sont les données dont elles disposent, elles peuvent plus facilement définir celles à conserver, à migrer ou à supprimer. A titre d’exemple, elles peuvent s’appuyer sur les renseignements fournis par Information Map pour réduire les coûts de stockage dans le cloud en identifiant les données obsolètes. Elles peuvent également définir les données à conserver pour répondre aux multiples exigences des réglementations comme le Règlement Général sur la Protection des Données. Le connecteur Information Map supporte une variété de sources provenant aussi bien de Microsoft que d’autres tierces parties. Cette intégration avec Azure sera disponible dans les prochains trimestres.



Les entreprises, quelle que soit leur taille, peuvent également tirer parti des fonctionnalités de gestion de données Veritas déjà annoncées comme disponibles pour Microsoft Azure. Sauf mention contraire, ces fonctionnalités sont disponibles dès à présent.



· Protection des données optimisée pour le cloud :



o Avec Veritas NetBackup, la solution phare de protection des données, les entreprises peuvent migrer et protéger les données stockées sur la plateforme Azure. Avec Veritas NetBackup 8.1, récemment annoncée et disponible au cours de ce trimestre, les clients peuvent s’appuyer sur une technologie de déduplication puissante afin de réduire le temps associé au process de backup et les coûts liés au stockage longue durée. Les clients peuvent profiter de leur investissement NetBackup et leur infrastructure de back up et de récupération comme fondation pour assurer une gestion des données à 360.



o La solution Veritas Backup Exec, permet aux petites et moyennes entreprises de profiter d’une intégration facilitée avec Microsoft Azure pour un stockage optimisé depuis ou vers le cloud. L’administration s’effectue à partir d’une plateforme et d’une console unique à travers les environnements virtuels, physiques ou cloud pour optimiser la productivité et comprend déduplication vers Azure pour une amélioration de la performance à moindre coût.



o Avec Veritas CloudPoint, les entreprises peuvent facilement orchestrer les snapshots d’Azure pour une récupération dans le cloud. L’interface CloudPoint offre une localisation centrale depuis laquelle elles peuvent gérer les opérations de snapshots à travers une variété de technologies cloud ou sur site.



· Migration des flux avec des prévisions de résultats : Avec Veritas CloudMobility, les entreprises peuvent faire migrer des charges complexes en toute sécurité depuis leur data center vers le cloud de leur choix, dont Azure, d’un simple clic. CloudMobility propose également des tests de pré-migration, permettant ainsi de savoir à l’avance comment une application va se comporter dans le cloud.



· Une technologie d’archivage clé pour la rétention des données : Avec Veritas Enterprise Vault, il est possible d’utiliser la technologie d’archivage pour assigner les politiques de conservation, effectuer des recherches rapides et gérer les requêtes eDiscovery. Les entreprises peuvent migrer leur contenu archivé vers Microsoft Azure Blol storage ou le transférer depuis Enterprise Vault sur site vers Enterprise Vault sur Azure.



« Le désir d’intégrer l’Infrastructure as a Service dans la stratégie IT de l’entreprise est indéniable » explique Mike Palmer, executive vice president et chief product officer, chez Veritas. « Cependant, la gestion de données est essentielle pour aider les clients à assurer leur conformité et la protection de leurs données tout en leur permettant d’en tirer un maximum de valeur. C’est pour cette raison que ce partenariat a été particulièrement bien accueilli par nos clients ».