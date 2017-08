Deutsche Börse prépare et traite les données avec Trifacta dans l’optique de créer de nouveaux produits sur le marché des devises

Trifacta, leader mondial du data wrangling, annonce que Deutsche Börse AG (DB1Gn.DE), l’un des premiers opérateurs mondiaux d’infrastructures de marché, a mis en œuvre Trifacta Wrangler Enterprise afin d’accélérer la préparation de données granulaires et complexes en vue de l’élaboration de nouvelles analyses et de nouveaux produits.



« En tant que l’un des rares opérateurs boursiers à intervenir sur le marché mondial des changes, nous couvrons l’intégralité de la chaîne de valeur négociation-compensation et manipulons de gigantesques volumes de données extrêmement variées. Leur prise en compte, le développement de l’analytique et la modernisation de la place de marché par la data science sont essentiels chez Deutsche Börse », précise Konrad Sippel, responsable du Content Lab chez Deutsche Börse. « En faisant appel à Trifacta, notre équipe Content Lab est en mesure de développer et d’implémenter des solutions orientées données à l’échelle du groupe, et de mettre à exécution des projets stratégiques à long terme dans des domaines comme la gestion des risques, le processus décisionnel d’investissement et l’analyse des transactions. »



Grâce à Trifacta, l’équipe Content Lab, spécialisée en data science et constituée il y a peu chez Deutsche Börse, dégage une valeur ajoutée pour l’entreprise dans son ensemble en se recentrant sur des initiatives stratégiques axées sur les données plutôt que sur la préparation et le nettoyage de ces dernières. En marge des gains d’efficacité produits, Trifacta facilite la collaboration entre data scientists et experts métier en leur permettant de travailler à partir d’une interface visuelle. Trifacta Wrangler Enterprise permet aux analystes et data scientists de Deutsche Börse de cerner en un clin d’œil les propriétés d’un jeu de données, et d’échanger avec les experts métier en interne sur les types d’analyses susceptibles d’être réalisées.



« Chef de file sur les marchés financiers, Deutsche Börse est le parfait exemple d’un acteur capable de se servir des données pour impulser une transformation significative de son activité. Place de marché et fournisseur de services de transactions opérant l’une des premières Bourses au monde, Deutsche Börse gère une quantité impressionnante d’informations relatives aux valeurs mobilières et est conscient des gigantesques opportunités commerciales que représentent ces données », souligne Adam Wilson, CEO de Trifacta. « Nous sommes ravis de nous associer à Deutsche Börse afin de donner à son équipe Content Lab les moyens de préparer et traiter plus efficacement des données hétéroclites dans l’optique de créer de nouveaux produits et services axés sur les données. »