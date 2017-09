Etude Rocket Fuel : 82 % des responsables marketing reconnaissent l’importance du marketing prédictif pour rester compétitif

Le rapport intitulé « The Next Wave of Digital Marketing » et paru en août dernier, a été réalisé par l’Institut Forrester et commandité par Rocket Fuel auprès de 579 dirigeants marketing dans 6 pays (France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Etats-Unis). A eux seuls, ils sont en charge de plus de 1,2 milliard de dollars d’achat d’espace publicitaire. Les résultats de cette enquête mettent en lumière les obstacles auxquels font face les annonceurs et les agences media, à savoir la gestion de la data, la difficulté à toucher de nouveaux consommateurs en fonction de là où ils en sont dans leur parcours d’achat, ainsi que la possibilité de délivrer des messages personnalisés et pertinents.



David Gosen, GM Platform Solutions & SVP International, chez Rocket Fuel explique : « L’étude Forrester montre que les marques n’arriveront à croître et prospérer qu’en misant sur les technologies prédictives basées sur l’IA (Intelligence Artificielle). A l’heure actuelle, seulement 30 % des responsables marketing déclarent exploiter leur propre data afin de mieux comprendre le besoin du consommateur. De plus, 63 % des personnes interrogées estiment qu’elles rencontrent des difficultés à proposer des campagnes personnalisées, par manque d’insights. Or, cela doit changer si les marques veulent précisément toucher les potentiels consommateurs au moment précis où ils seront susceptibles d’interagir positivement à l’exposition d’une publicité, leur adresser le bon message et ce en fonction de leur parcours client, tout en se donnant les moyens de rester compétitifs. »



Les responsables marketing reconnaissent que le marketing prédictif basé sur l’IA leur permet de consolider leurs performances publicitaires et de gagner en insights. 86 % des personnes interrogées déclarent ainsi souhaiter utiliser davantage l’IA pour booster leurs insights marketing, sur les douze prochains mois ; alors que 80 % prévoient d’utiliser l’Intelligence Artificielle pour offrir du contenu pertinent, optimisé et cross-device. Enfin, 86 % pensent que les technologies prédictives pourront les aider à gagner en personnalisation et en optimisation créative.



L’étude de Forrester « The Next Wave of Digital Marketing is Predictive » propose 16 pages de statistiques à la fois qualitatives et quantitatives ainsi qu’une analyse approfondie du secteur. Les lecteurs pourront bénéficier du point de vue de responsables marketing qui se doivent d’adapter leur approche dans un monde où le parcours client n’est plus linéaire et où le big data n’est plus un élément différenciateur en tant que tel.