Expert System met l’Intelligence Artificielle au service des entreprises depuis 28 ans et prévoit une croissance de 20% fin 2017

Expert System, le leader des technologies d’analyse cognitive pour la gestion des contenus non structurés, permet aux entreprises de rester compétitives dans un monde qui nécessite des processus de traitement toujours plus rapides de volumes croissants d’informations de différents types.



Forte d’un succès non démenti depuis sa création en Italie en 1989, l’entreprise entend poursuivre son rayonnement à l’international et réaliser un chiffre d’affaires de 28 millions d’euros fin 2017, soit une croissance de 20%.



« Nous étions une start-up sans le savoir »



Le groupe a récemment réussi son entrée à la bourse de Milan, fait l’acquisition de deux divisions de la société de technologie sémantique espagnole ISOCO, finalisé la création de la société de cyberdéfense internationale CY4GATE et fait l’acquisition du leader du text analytics, TEMIS. Cette croissance lui a permis d’intensifier sa stratégie de développement et de mise en production de nouvelles fonctionnalités avancées pour les entreprises et les agences gouvernementales, en fournissant des services toujours plus innovants à ses clients et en élargissant sa présence globale et son infrastructure.



En 1989, à l’heure où débute l’aventure Expert System, la convergence de la linguistique et de la technologie n’est évoquée qu’au sein des instituts de recherche ou académiques. Il n’existe alors ni incubateur de start-ups ni business angel. Après avoir vendu une licence de leur premier développement technologique à Microsoft, les trois camarades d’université à l’origine du projet décident de développer des logiciels capables de comprendre les textes avec une vélocité et une précision comparables à celles des humains, afin de structurer, gérer et exploiter de grands volumes d’informations stratégiques. Leurs efforts aboutissent à la création d’une première plateforme d’analyse sémantique, prémisse de ce qui deviendra la technologie Cogito.



Cogito by Expert System, l’Intelligence Artificielle depuis 1989



Fondée sur des algorithmes d’Intelligence Artificielle, la technologie cognitive Cogito met en œuvre une compréhension quasi-humaine permettant de donner du sens au Big Data textuel, autrement dit aux informations non structurées contenues dans les documents, les brèves et les articles, les pages web, les rapports de recherche, les interactions avec les clients, les emails ou les réseaux sociaux.

Reposant sur une technologie brevetée qui utilise des millions de définitions, concepts et relations, ses applications logicielles sont capables de lire et comprendre les contenus dans 14 langues.



L’Intelligence Artificielle au service de nombreux métiers



Aujourd’hui, le groupe fournit un nombre croissant d’applications aux grandes entreprises les plus reconnues et à diverses agences gouvernementales en Europe, aux Etats-Unis et au Moyen Orient.



Les entreprises et les agences gouvernementales choisissent Expert System pour déployer ses solutions d’automatisation génératrices de ROI : catégorisation automatique et enrichissement sémantique, automatisation de processus métier à base de principes d’IA, chatbots, automatisation de l’expérience client, recherche d’information, veille stratégique, etc.



Banque & Assurance

Expert System accompagne de nombreuses grandes organisations financières et compagnies d’assurance internationales dans leurs défis quotidiens qui portent sur l’automatisation de leurs services clients et de leurs processus consommateurs d’information, l’enrichissement des données clients, la lutte contre les risques de fraude et de blanchiment d’argent, la conformité aux réglementations changeantes et complexes, l’optimisation du knowledge management et la veille stratégique. Expert System accompagne plus particulièrement le secteur assurantiel, au niveau de l’automatisation du traitement des dossiers de sinistres, la vérification de conformité contractuelle et la détection de fraude.



Défense & Renseignement

Cogito fournit un support concret aux activités tactiques et stratégiques de la Défense et du Renseignement, en soutenant les analystes de manière proactive dans leurs activités d’exploration et de suivi des sources d’information afin de prévenir le crime et faciliter le maintien de l’ordre public. Plusieurs administrations publiques et agences gouvernementales l’utilisent pour soutenir leurs décisionnaires avec des analyses exploitables à forte valeur ajoutée. Cogito aide également les organisations gouvernementales à mieux servir les citoyens via de nouvelles interfaces utilisateur comme des chatbots.



Édition & Médias

Les applications d’informatique cognitive et d’intelligence artificielle d’Expert System ont été choisies par plusieurs leaders du secteur de l’édition pour optimiser la productivité dans la création de contenu éditorial en augmentant la valeur du contenu désormais enrichi et interconnecté, en stimulant les opportunités de monétisation génératrices de nouveaux revenus comme les moteurs de recommandation, les publicités contextualisées, etc., et en soutenant le journalisme d’investigation grâce à des fonctionnalités de recherche intuitives et des analyses de contenu.



Industrie pétrolière et gazière

À travers l’analyse de grands volumes de données collectées lors des opérations d’engineering, d’études géologiques et de production, Cogito peut également améliorer la gestion de l’information et de la connaissance à toutes les étapes clé du processus énergétique (Exploration, Production, Négoce et Marketing, Protection des actifs, etc.), renforcer les activités commerciales et d’investissement grâce à un accès en temps réel aux informations stratégiques et exploiter l’information pour réduire les risques opérationnels.