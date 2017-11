GEOCONCEPT nomme Hervé Camus au poste de Directeur Général

GEOCONCEPT, éditeur-intégrateur, leader de solutions d’optimisation cartographique pour les professionnels, annonce aujourd’hui qu’Hervé Camus rejoint la société au poste de Directeur Général.

Ingénieur ESME Sudria, Hervé Camus a créé deux sociétés dont, en 2002, OCEANE Consulting, société de conseil en informatique cédée en 2008. Après un parcours commercial chez des éditeurs américains comme BEA Systems (ORACLE), il a acquis une solide expérience en tant que Directeur Général chez des éditeurs-intégrateurs de logiciels comme PRISME (ERP Finance et Supply Chain) et e-Paye du Groupe KERUDIS (ex SVP).

Hervé Camus, acteur du développement de GEOCONCEPT



Depuis plusieurs années, GEOCONCEPT développe des produits de géoptimisation innovants pour répondre à l’intérêt croissant des organisations souhaitant exploiter le potentiel de l’information géographique dans le cadre de leurs activités (Mobilité, Géomarketing, Gestion de crise ou encore Gestion territoriale).



En tant que nouveau Directeur Général, Hervé Camus aura pour mission de développer les activités de la société en France et à l’international (Europe, Amérique Latine et Asie), pour apporter des réponses adaptées et soutenir des clients et partenaires toujours plus nombreux.



« Nous sommes très fiers d’accueillir Hervé Camus au sein de l’équipe. Ses précédentes expériences, ses compétences en management et sa connaissance du marché sont en effet de véritables atouts pour développer le potentiel de croissance de GEOCONCEPT dans les prochaines années », explique Eric Lanzi, co-fondateur et PDG de GEOCONCEPT.