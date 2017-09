GigaSpaces intègre la plateforme InsightEdge à BigDL pour innover dans l'apprentissage profond évolutif

GigaSpaces, leader des plateformes d'informatique en mémoire (in-memory computing, IMC), a annoncé aujourd'hui une nouvelle capacité de simplification de l'intelligence artificielle (IA) grâce à une intégration entre la plateforme InsightEdge de GigaSpaces et BigDL, la bibliothèque d'apprentissage profond en source ouverte d'Intel® pour Apache Spark. La solution combinée est une plateforme informative optimisée basée sur Apache Spark et offrant un cadre d'apprentissage profond distribué destiné aux organisations axées sur le traitement des données.



L'adoption d'innovations IA comme l'apprentissage profond connait une croissance rapide dans des secteurs comme les services financiers, la santé, les transports et le détail, dans lesquels GigaSpaces a solidement prouvé sa capacité à fournir des solutions à haute performance. En outre, la société a développé son portefeuille analytique au cours de l'année écoulée afin d'incorporer une fonction analytique optimale (SQL, streaming, apprentissage machine) par le biais d'Apache Spark. Le BigDL et le portefeuille IA fournissent une solution optimisée pour l'infrastructure destinée aux charges de travail d'apprentissage profond exploitant les processeurs évolutifs Xeon® Scalable d'Intel®. Ensemble, ces technologies satisfont un besoin fondamental du marché en créant une plateforme informative intelligente ouvrant la voie à l'innovation pour les applications analytiques avancées en temps réel, avec un risque et un coût total de propriété réduits.



Avantages clefs de l'intégration:



Réduction des coûts: BigDL élimine la nécessité d'avoir du matériel spécialisé et complexe pour l'apprentissage profond, ce qui signifie une infrastructure informatique à faible coût utilisant les processeurs Xeon Scalable d'Intel capables de former et d'exécuter des charges volumineuses de travail d'apprentissage profond sans avoir à solliciter l'unité centrale.

Simplicité: les scénarios d'apprentissage profond sont complexes et nécessitent des flux de travail de formation tout aussi complexes. La pile analytique simplifiée d'InsightEdge, qui exploite BigDL et Apache Spark (source ouverte et large adoption), élimine la complexité liée à la grappe et à l'étalement des composants, minimise radicalement la quantité de pièces mobiles, tout en s'appuyant sur la compétence Spark existante.

Évolutivité: l'intégration permet aux organisations d'innover en matière de fouille textuelle, de reconnaissance d'image, et de flux de travail analytiques prédictifs avancés, à partir d'une quelques machines vers des milliers de nœuds dans le nuage ou sur site, en utilisant les mêmes actifs et cycle de déploiement de l'application.

"La valeur commerciale de l'intelligence artificielle est souvent entravée par le manque d'infrastructure informatique aboutie et par la complexité technologique, ce qui provoque l'inefficacité et des délais analytiques allongés" déclare Ali Hodroj, vice-président en charge des produits et de la stratégie chez GigaSpaces. "Notre intégration avec BigDL aide les entreprises à déployer, gérer et optimiser une pile IA simplifiée et exhaustive en vue d'une intelligence automatisée, sans avoir besoin de hardware spécialisé ni de solutions big data complexes."



La solution sera présentée lors de la Strata Data Conference à New York (NY) du 26 au 28 septembre 2017 et au Microsoft Ignite à Orlando (Floride), du 25 au 29 septembre 2017. La démo présentée comprendra:



Analytique de l'expérience client basée sur l'IA grâce au traitement du language naturel

NLP unifié, apprentissage profond, et recherche en une seule distribution Spark simplifiée

Durant la démo, dans le but d'illustrer une expérience client optimisée, les clients parleront de leur propre chef à un réponse vocale interactive (RVI) de la société. La RVI sera capable de comprendre rapidement ce dont le client à besoin pour répondre à la problématique posée via ML.



"Le cadre réparti, haute capacité et efficace d'apprentissage profond de BigDL, conçu sur Apache Spark*, élargit l'accessibilité de l'apprentissage profond à un groupe plus vaste d'utilisateurs de big data et d'experts en données", déclare Michael Greene, vice-président, en charge des logiciels et des services, et directeur général, en charge des technologies et de l'optimisation des systèmes, chez Intel Corporation. "L'intégration avec InsightEdge, la plateforme informative en mémoire de GigaSpaces, regroupe l'analytique des données rapides, l'intelligence artificielle, et les applications en temps réel en une seule pile analytique simplifiée, abordable et efficiente."