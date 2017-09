Harmonies dans le cloud : le partage des données en toute sécurité

Les données sont le trésor de l'entreprise. La façon dont elles sont stockées, manipulées, analysées et gérées est cruciale pour assurer compétitivité et conformité. Le règlement européen général sur la protection des données prendra effet dans moins d'un an et d'autres réglementations exigeant une transparence des données encore plus grande se profilent à l'horizon. Dans ce contexte, les entreprises doivent pouvoir regrouper des données à partir de différentes sources afin d'obtenir une vision unique à 360 degrés de la clientèle ou des transactions et de garantir la conformité et la valeur commerciale de leurs données.

En adoptant un modèle cloud, les entreprises s'assurent que leurs salariés, clients, partenaires et fournisseurs (ainsi que les équipes opérationnelles des fournisseurs cloud) puissent accéder à leur réseau et à leurs services. Naturellement, la sécurité reste une préoccupation essentielle, et il faut également pouvoir contrôler de près l'accès aux informations. Compte tenu de ces exigences, la sécurité cloud doit être suffisamment souple pour permettre à certains utilisateurs d’accéder aux données, tout en interdisant l'accès à d'autres.

Les fournisseurs de cloud public effectuent un travail remarquable en matière de sécurité réseau et opérationnelle traditionnelle, mais une approche multi-couches est désormais requise. Les grandes banques ne se contentent pas de caméras haute technologie et autres vigiles pour protéger leur coffre-fort. Il en va de même pour la sécurité du cloud qui nécessite plus qu'une « stratégie de périmètre ».

Les données à l’intérieur de l’environnement de cloud public doivent être protégées. Or, même si l’environnement cloud est sécurisé, les données à l’intérieur de cet environnement peuvent ne pas l'être. Cette responsabilité revient au propriétaire ou gardien des données, pas au fournisseur cloud. La sécurité au niveau des données à l’intérieur d’un environnement de cloud public devient par conséquent aussi importante, sinon plus, que la sécurité du réseau. Si la base de données de l’organisation n'est pas dotée d'une protection robuste et exhaustive, elle est beaucoup plus susceptible de subir une violation de données, qui fera les gros titres de la presse.

Avant de déplacer des données sensibles dans le cloud, les entreprises doivent s'assurer que leur base de données fournit un niveau rigoureux de sécurité des données tout en offrant la flexibilité nécessaire à l'exploitation optimale du cloud. Par exemple, une base de données NoSQL d'entreprise éprouvée protège les données en faisant appel à de multiples couches, avec un chiffrement avancé, des contrôles d'accès basés sur les rôles et des technologies de sécurité supplémentaires visant à limiter les risques internes (initiés) et externes (pirates).