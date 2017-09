IFA 2017 - Huawei révèle le futur de l’Intelligence Artificielle mobile

Rédigé par Communiqué de Huawei le 4 Septembre 2017

Richard Yu, PDG de Huawei Consumer Business Group (CBG), a dévoilé Kirin 970, la toute première plateforme d’intelligence artificielle (IA) mobile[1] de Huawei, lors d’une keynote tenue ce samedi 2 février à l’occasion de l’IFA 2017. Cette innovation majeure dans l’univers du smartphone va considérablement améliorer l’expérience utilisateur et offrir une puissance inégalée aux smartphones.



Aujourd’hui, Huawei CBG entre dans une nouvelle ère en matière d’innovation sur le marché des smartphones. Lors de son discours tenu dans le cadre de l’IFA, le PDG Richard Yu a révélé la vision de Huawei sur l’avenir de l’intelligence artificielle, avec le lancement du tout nouveau processeur Kirin 970. Combinant la puissance du cloud et la rapidité de traitement de l’Intelligence Artificielle, Huawei révolutionne l’expérience des utilisateurs avec l’IA et transforme la façon dont nous interagissons avec nos appareils électroniques.



Une expérience utilisateur d’une qualité nouvelle avec l’IA mobile

« Alors que l’on se tourne vers le futur des smartphones, nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère très prometteuse », a annoncé Richard Yu, PDG de Huawei Consumer Business Group. Huawei s’engage à transformer les appareils intelligents en appareils doués d’intelligence. La marque élabore des solutions complètes, prenant en charge le développement simultané des puces, des produits et du cloud. L’objectif ultime est d’offrir une expérience utilisateur sensiblement meilleure. Kirin 970 est la première d’une longue série d’avancées qui apporteront de puissantes fonctionnalités IA à nos appareils et les plaçant au-delà de la concurrence. »

Après des années de développement, l’IA intégrée au cloud s’est généralisée, mais n’est pas encore arrivée à son degré de maturité. Les avancées peuvent être encore nombreuses, notamment en matière d’expérience utilisateur, de latence, de stabilité et de confidentialité. L’IA intégrée au cloud et l’IA intégrée au produit peuvent se compléter l’une et l’autre. L’IA intégrée au produit offre des capacités puissantes de détection, qui sont capitales pour comprendre et aider le public. Les capteurs produisent une grande quantité de données personnalisées, en fonction de scénarios émis en temps réel. Ces données, traitées par des puces aux performances spectaculaires, permettront aux appareils de devenir plus sensibles aux besoins de l’utilisateur, fournissant ainsi des services vraiment personnalisés et faciles d’accès.



Un nouveau processeur pour un potentiel de puissance inégalée

Le nouveau processeur phare de Huawei, Kirin 970, est la toute première plateforme d’IA mobile du géant chinois, dotée d’un NPU (Neural Processing Unit) dédié. Avec une gravure de 10 nm, Kirin 970 compte 5,5 milliards de transistors sur une surface de seulement 1 cm². Le jeu de puces est alimenté par un CPU 8 cœurs, ainsi qu’un GPU nouvelle génération 12 cœurs. Lorsqu’on la compare au cluster de CPU 4 cœurs Cortex-A73, la nouvelle architecture informatique hétérogène de Kirin 970 offre des performances jusqu’à 25 fois supérieures ainsi qu’une efficacité 50 fois plus élevée. En d’autres termes, le processeur Kirin 970 peut exécuter les mêmes tâches IA plus rapidement et en utilisant beaucoup moins de puissance. Lors d’une analyse comparative d’un test de reconnaissance d’images, Kirin 970 a traité 2 000 images par minute, la rendant plus rapide que n’importe quelle autre puce du marché.



De nouveaux développements en matière d’IA nécessitent un effort conjoint de l’ensemble de la chaine de valeur, impliquant les dizaines de millions de développeurs ainsi que l’expérience et les retours de centaines de millions d’utilisateurs. Huawei lance sa plateforme d’IA mobile open source Kirin 970, ouvrant ainsi le jeu de composants aux développeurs et aux partenaires pouvant trouver de nouvelles utilisations innovantes de ses capacités de traitement.



[1] « IA Mobile = IA intégrée au produit + IA intégrée au Cloud »









Dans la même rubrique : La NASA utilise Neo4j pour exploiter sa base de données de retours d'expériences - 04/09/2017 Le RGPD entrera en vigueur dans neuf mois : Êtes-vous prêt ? - 04/09/2017 DATARENDEZVOUS intègre la Nokia Innovation Platform - 04/09/2017 Zodiac Aerospace choisit la plateforme analytique de Birst en mode Cloud - 01/09/2017 OPSO – TABLEAU SOFTWARE, nouveau partenariat technologique - 25/08/2017 1 2 3 4 5 » ... 1235