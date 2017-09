Influans annonce la disponibilité de sa plateforme de personnalisation ultime du marketing

Réinventant les usages et pratiques habituelles du marketing, la plateforme Influans permet à tout marketeur, en agence, ou directement au sein d’une marque ou d’un retailer, de multiplier par trente ou plus l’efficacité des campagnes en exploitant de façon unique la logique de l’ultra-personnalisation : envoyer la bonne offre, avec le bon produit, à la bonne personne, avec le bon incentive et au bon moment.



“Malgré des investissements considérables dans des solutions sophistiquées, les performances des campagnes marketing restent très faibles,” explique Fabrice Bonan, Chief Product Officer et co-fondateur d’Influans. “La mission qu’Influans s’est fixée est précise : nous allons révolutionner la performance du marketing en simplifiant et rendant accessible les meilleures technologies du big data et de l’intelligence artificielle, combinées à une expérience utilisateur sans concession.”



Ainsi, Influans automatise et assiste entièrement le travail du marketeur, lui permettant de se concentrer sur sa vraie valeur ajoutée : créer, innover pour développer le marché de sa marque.



Plus de 100 milliards de dollars sont dépensés chaque année à travers le monde en campagnes marketing - sans compter les coûts des outils et des équipes nécessaires à leur conception et leur exécution. Et malgré ces dépenses, les rendements du marketing de masse restent très faibles, oscillant entre 1 et 3 pourcent.



Les résultats délivrés par la plateforme d’Influans sont en moyenne trente fois supérieurs à la performance du marketing de masse. Ces nouveaux niveaux de performance sont obtenus au travers de la résolution de l’équation de la personnalisation ultime par des technologies avancée d’intelligence artificielle et de big data.



Influans combine ainsi trois volets essentiels à l’atteinte de cette performance:



Ultime ergonomie et simplicité d’usage - Influans masque la complexité technique et la rend accessible à tout marketeur. Sous le capot, la plateforme embarque le meilleur de l’intelligence artificielle et du big data et exploite les meilleurs algorithmes de machine learning. Pour l’utilisateur, la gestion des campagnes se fait dans le cloud, en self-service, sur une plateforme qui construit automatiquement des campagnes optimisées pour atteindre et dépasser les objectifs.



Ultime exécution - L’intelligence artificielle d’Influans pilote l’ingestion de données et la construction du consumer graph au sein du data lake. Grâce à la puissance algorithmique déployée, les campagnes sont prêtes à être exécutées en quelques heures - et non plusieurs semaines comme de coutume.



Ultime retour sur investissement - Le modèle commercial d’Influans est basé exclusivement sur le succès des campagnes : la plateforme ne facture aucun coût d’installation, de licence ou d’exploitation ; la marque ne paye que lorsque ses campagnes portent leurs fruits en générant du nouveau business ; les incentives sont toujours optimisés pour atteindre les objectifs fixés en terme de marge.