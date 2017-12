La start-up française Deepomatic démocratise l'Intelligence Artificielle grâce à sa plateforme de reconnaissance visuelle

Deepomatic, la start-up qui révolutionne la reconnaissance visuelle :

Deepomatic a été créée en juillet 2014 par trois jeunes passionnés de nouvelles technologies, Augustin Marty (CEO), Aloïs Brunel (CPO) et Vincent Delaitre (CTO). En juillet 2015, elle obtient des financements auprès de la BPI et réalise par la suite une levée de fonds d'amorçage pour un montant total de 2,2 millions d'euros, auprès d'Alven Capital et de business angels comme Bertrand Diard - CEO de Talend et Dominique Vidal - Partner dans le fond américain Index Venture.



Aujourd'hui Deepomatic compte 20 collaborateurs et 15 clients dont de nombreux grands comptes historiques, ce qui représente un chiffre d'affaires de 1,6 millions d'euros depuis la commercialisation de la plateforme logicielle.



Une solution adaptable à toutes les entreprises :

Deepomatic s'est donnée pour mission d'offrir aux entreprises - tous secteurs d'activités confondus - une technologie leur permettant de concevoir et de construire en interne leur propre solution de reconnaissance d'images, dédiée à leurs spécificités métiers. Deepomatic offre par ailleurs à ses clients la possibilité de garder la propriété intellectuelle de ce qu'ils réalisent.



La plateforme logicielle de Deepomatic fonctionne en SaaS ou en local et permet aux entreprises de devenir autonomes sur la création, la gestion et le développement de leur Intelligence Artificielle. La start-up accompagne également les entreprises dans l'intégration de la plateforme et la formation des équipes internes, notamment lorsque les projets sont complexes et qu'ils participent à la transformation de la structure.



Des clients de renom

La start-up française a déjà séduit de grandes entreprises telles qu'Oscaro.com, la marketplace leader des pièces détachées automobiles neuves et d'origine, pour le contrôle qualité automatisé de ses fiches produit. Mais aussi le spécialiste de la restauration d'entreprise Compass Group pour l'analyse des plateaux repas, ainsi que le Groupe RATP suite au challenge « Urban & Mobility » remporté lors du salon Vivatech mi-juin pour leur analyse des données des caméras de surveillance. Deepomatic collabore également avec Innovate UK - l'équivalent de la BPI au Royaume-Uni - pour analyser les photos des images satellite à grande échelle.



« Nous sommes convaincus que la reconnaissance visuelle va faire partie intégrante de nos vies. Elle va impacter l'ensemble des secteurs, de l'industrie à la sécurité en passant par la santé et l'environnement. Elle permet aujourd'hui à nos clients de gagner en productivité mais aussi de développer de nouveaux produits, libérant ainsi des gisements de valeur inexploités » explique Augustin Marty, CEO de Deepomatic.