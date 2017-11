Magic Quadrant 2017 : MarkLogic classé Challenger par Gartner dans les systèmes de gestion de bases de données opérationnelles

Meilleure base de données multi-modèle d'intégration des données de silos du marché, c’est la deuxième année que MarkLogic est reconnue comme principal Challenger du Magic Quadrant de Gartner. Positionné le plus à droite grâce à sa vision globale et au plus haut grâce à sa capacité à l’exécuter MarkLogic est également le seul fournisseur NoSQL à rester dans le quadrant 2017.



Selon MarkLogic cette reconnaissance de Gartner valide la position de MarkLogic en tant que solution privilégiée par les grandes entreprises et les organismes gouvernementaux dans le monde en vue du développement et de la sécurisation des applications stratégiques et des systèmes de gestion de base de données multi-modèle.



« Notre position dans le dernier rapport de Gartner reflète, à mon sens, la réussite de notre vision : offrir la meilleure base de données du monde pour l'intégration des données issues de silos », explique Gary Bloom, PDG de MarkLogic. « Il démontre que nos entreprises clientes connaissent un immense succès en termes de développement d'applications professionnelles stratégiques notre plateforme de base de données et prouve que notre approche Cloud neutre visant à résoudre les problèmes d’intégration de données complexes fonctionne. »



En mai 2017, MarkLogic lançait MarkLogic 9, la plate-forme de base de données NoSQL emblématique de la société. MarkLogic 9 offre un partage sécurisé et simple des informations avec des options de sécurité avancées qui permettent une sécurité au niveau de l'élément, la rédaction et le chiffrement avancé. MarkLogic 9 facilite et accélère également l'intégration de données avec des services d'entité et la version mise à jour du framework de hub de données open source de MarkLogic, permettant aux clients de lancer les projets d'intégration des données stratégiques plus rapidement, à moindre coûts et en limitant les risques.



Plus de 1 000 multinationales et de clients gouvernementaux font appel à la base de données MarkLogic afin d’obtenir des avantages concurrentiels étayés par une vision à 360° de leur données, ainsi que d'alimenter et de développer des applications opérationnelles et transactionnelles stratégiques.