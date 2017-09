MapR Orbit Cloud Suite étend l’analytique et les applications à divers environnements cloud et « Edge »

MapR Technologies, Inc., fournisseur de la seule plateforme de données convergente qui intègre l’analytique avec les applications opérationnelles en temps réel, annonce MapR Orbit Cloud Suite. Offrant un ensemble complet de capacités cloud pour MapR Converged Data Platform, MapR Orbit permet aux entreprises de constituer des architectures qui, pour la première fois, gèrent les données réparties dans un ou plusieurs environnements cloud, des clouds hybrides ou à la périphérie du réseau (Edge). La solution comprend également des fonctionnalités avancées, spécifiquement destinées aux créateurs d’environnements cloud et aux prestataires de services cloud.

Les entreprises cherchent aujourd’hui à mettre à profit le modèle économique et l’agilité du cloud mais elles se heurtent à divers problèmes, par exemple l’approche par « composants », consistant à créer des applications à partir de services multiples et source d’une grande complexité, ou encore l’incompatibilité entre prestataires cloud, qui rend l’entreprise captive. D’autres difficultés ont trait à l’incapacité des services cloud à atteindre totalement la périphérie du réseau, ce qui aboutit à des silos de données, ainsi qu’à un compromis entre les obligations de maintenir les environnements cloud sur le territoire et la répartition géographique des données et des applications.



MapR répond à ces problématiques du cloud en lançant MapR Orbit Cloud Suite. Optimisant MapR Converged Data Platform, MapR Orbit simplifie l’analytique et le déploiement des applications entre divers environnements cloud et tire parti de l’agilité et du modèle économique du cloud, notamment par la hiérarchisation des objets.



« Outscale est un prestataire international de services cloud IaaS qui offre également l’ensemble des capacités de MapR Converged Data Platform pour donner rapidement accès aux données stockées dans des fichiers, bases de données et flux d’événements afin d’analyser en temps réel des applications opérationnelles critiques », témoigne Rob Rosborough, CEO d’Outscale Inc. « Qu’il s’agisse pour une entreprise de déployer MapR sous forme de service ou de mettre en place une solution de continuité d’activité, Outscale peut proposer une solution de cloud public, hybride ou privé à travers son réseau mondial de datacenters. Bon nombre de nos clients bénéficient déjà des capacités multitenant existantes fournies par MapR. Nous nous réjouissons d’exploiter les futures innovations de MapR dans ce domaine et dans d’autres, au fur et à mesure de leur disponibilité. »

MapR Orbit Cloud Suite est conçu pour réduire la complexité de diverses applications du cloud, en particulier dans les principaux cas suivants :



Gestion native des données dans le cloud et hiérarchisation des objets dans le cloud public : MapR Orbit intègre de nouvelles capacités et offres produits pour les entreprises désireuses de déployer MapR dans un cloud public tel qu’AWS ou Azure.

Hiérarchisation des objets par niveaux pour l’archivage automatique et sécurisé des données dans des datastores cloud en fonction de leur « température », avec conservation des métadonnées dans l’espace de nommage global (global namespace) MapR de sorte que celles-ci soient accessibles globalement et par toutes les applications.

Gestion native des clusters cloud pour une exploitation transparente de MapR dans cet environnement, notamment pour l’installation et l’évolution des clusters. Faculté unique de personnalisation pour la prise en charge de toute architecture cloud, de toute capacité ou de tout framework de services.

Intégration avec les principaux systèmes de stockage objet dans le cloud, notamment AWS S3, Azure Blob Store, OpenStack Swift et Google Cloud Storage, simplifiant le transfert de données entre la plateforme MapR et les datastores cloud natifs.

Constitution de fabrics multicloud ou hybrides : MapR Orbit comprend également de riches capacités permettant de synchroniser les données entre différents prestataires cloud ou entre des installations sur site et le cloud. Grâce à ces fonctionnalités, les entreprises peuvent créer des fabrics d’applications et de données globales distribuées pour l’analytique, l’opérationnel et le streaming.



Passerelle transparente vers la périphérie du réseau

Migration des fichiers « edge-to-cloud » pour leur transfert automatique de MapR Edge vers le cloud, en temps réel, au service d’applications hybrides edge/cloud. MapR Orbit Cloud Suite offre des capacités de collecte et traitement des données à proximité de la source, accompagnées de leur transfert et de leur réplication dans des environnements cloud ou sur site.

Plateforme unique pour la constitution d’environnements cloud convergés

MapR Orbit permet aux entreprises de constituer des environnements de cloud privé ou public au niveau local afin d’assurer des services opérationnels, analytiques et de streaming pour leurs propres clients. Grâce à l’architecture multitenant, les créateurs d’environnements cloud peuvent offrir des services de données convergés à tous les clients finaux sur une seule et même plateforme partagée, augmentant l’utilisation des ressources et simplifiant les opérations. En outre, un plugin pour Openstack Manila permet au système d’exploitation cloud OpenStack de fournir des ressources de fichiers MapR selon une architecture multitenant, de sorte que MapR fasse office d’espace de stockage de fichiers pour les environnements de cloud privé ou public.



« Après avoir parlé à de nombreux clients au fil des années, il est clair à mes yeux que la croissance des données dans le cloud présente des défis. MapR jette les bases afin d’éliminer les barrières à cette évolution, avec l’objectif de permettre aux entreprises de concrétiser leurs stratégies cloud », commente Tom Fisher, CTO de MapR Technologies. « Avec MapR Orbit Cloud Suite, l’accès aux données entre plusieurs environnements et types de cloud ainsi qu’à la périphérie du réseau est simplement traité comme un autre niveau, transparent pour l’analytique. L’avenir est à l’exploitation des données, où qu’elles se trouvent, et à leur utilisation, en temps réel, pour le déploiement d’une nouvelle génération d’applications. »