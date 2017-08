MapR lance Elite Premier, un nouveau programme pour les Intégrateurs de Systèmes

Le programme Elite Premier a été élaboré pour répondre à la forte expansion des adhésions des partenaires au programme MapR Converge Partners lancé en juin 2016. Le nouveau programme est conçu spécifiquement pour les Intégrateurs de Systèmes et vise à leur donner les ressources utiles au développement de leur pratique en matière de Big Data sur la Converged Data Platform de MapR. Parmi les bénéfices réservés aux partenaires sélectionnés pour le programme Elite Premier figurent :



· L'accompagnement de la direction pour positionner l'activité conjointe

· Un manager d'alliance désigné pour maintenir un rythme régulier

· Un engagement direct avec l'équipe de services professionnels de MapR

· L'accès exclusif aux formations partenaires personnalisées sur la plateforme de MapR

· Un statut privilégié pour investir dans des programmes conjoints de marketing et de vente

“Nous sommes ravis de participer au programme Elite Premier car nous constatons chez nos clients un intérêt grandissant pour les capacités uniques de la Converged Data Platform de MapR,” souligne John Bender, vice-président senior de RCG Global Services. “Nous avons développé des solutions spécifiques pour des cas d'usage dans la vente au détail et nous investissons pour adapter ces offres à d'autres domaines tel le secteur pétrolier et gazier.”



“En tant que partenaire établi de MapR, nous considérons le programme Elite Premier comme un composant stratégique pour nous aider à développer notre activité avec MapR et permettre la réussite de nos clients. Grâce à sa performance du niveau des grandes entreprises, son évolutivité et sa fiabilité, la Converged Data Platform de MapR répond parfaitement aux exigences des architectures modernes pour les Big Data que nous rencontrons chez nos clients au Japon,” analyse Toshiyuki Awai, dirigeant et directeur d'exploitation du groupe IT Services chez ITOCHU Techno-Solutions Corporation.



Au cours du dernier trimestre, le programme MapR Converge Partners a connu un succès considérable avec une croissance du nombre d'adhésions des partenaires au programme de plus de 35% en année glissante. Le programme Converge Partners a pour priorité de nourrir des alliances mondiales avec des cabinets de consultants, des fournisseurs de plateformes et de services, des revendeurs et des distributeurs triés sur le volet. Le programme comprend trois niveaux : Elite, Privilège et Affilié. Les avantages de ce programme incluent un accompagnement et un support stratégique d'envergure mondiale avec un positionnement du marketing et des ventes voué à réaliser le meilleur retour sur investissement conjoint.



“Notre moteur dans le lancement de ce programme exclusif est la croissance continue du programme Converge Partners, en particulier dans la catégorie des intégrateurs systèmes,” précise Geneva Lake, vice-presidente des alliances mondiales de MapR Technologies. “Les intégrateurs systèmes sont un élément essentiel pour faire aboutir nos stratégies globales de services et de commercialisation car ils apportent une technologie stratégique, des services de conseils par secteur et des capacités d'implémentation clés. Grâce à ce programme, les partenaires qualifiés vont pouvoir approfondir leurs compétences sur la plateforme MapR, élaborer avec nous des solutions conjointes dans des secteurs clés et apporter un meilleur service à nos clients.”