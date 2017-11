MariaDB dynamise les entrepôts de données avec une solution analytique Open Source

MariaDB® Corporation qui développe la base de données Open Source éponyme à la croissance la plus rapide du marché, lance MariaDB AX une nouvelle offre avec une approche moderne de l'entreposage de données permettant aux entreprises d'effectuer sans peine des analyses rapides et évolutives, dont le rapport prix-performances est supérieur à celui des offres propriétaires. MariaDB AX enrichit le célèbre serveur MariaDB Server pour créer une solution qui fournit des analyses hautes performances, un stockage distribué, un traitement parallèle ainsi qu'une capacité d'adaptation aux matériels utilisés sur site ou sur une plateforme Cloud. Grâce à MariaDB AX, toutes les données liées à l'activité de l'entreprise se transforment en information pertinente et exploitable.



« MariaDB AX est une solution Open Source puissante pour procéder à des analyses sur mesure et complexes, » déclare David Thompson, VP en charge de l'ingénierie chez MariaDB Corporation. « Pour exploiter toute la puissance du Big Data, nos clients doivent pouvoir collecter de l’information utile quasiment en temps réel, quelle que soit la provenance des données. Grâce à MariaDB AX, il n'a jamais été aussi facile d'ingérer et d'analyser des flux de données en continu issus de sources hétérogènes, tout en garantissant le meilleur niveau de fiabilité grâce à de nouvelles fonctionnalités de haute disponibilité et de sauvegarde. »





Les entrepôts de données sont réputés coûteux et complexes à exploiter. Ayant besoin de ressources analytiques plus pertinentes, ponctuelles et qui satisfont aux contraintes matérielles et coût, les entreprises sont en train de réévaluer leur stratégie en matière d'entreposage et d'analyse des données. Développée pour garantir performances et évolutivité, MariaDB AX utilise un moteur de stockage Open Source distribué et en colonnes, avec un traitement parallèle des requêtes pour stocker plus de données et analyser ces dernières plus rapidement. MariaDB AX permet d'effectuer un large éventail d'analyses de pointe sur tous les marchés, par exemple pour identifier les tendances en matière de santé et ainsi renseigner les programmes et les politiques de santé, pour procéder à des analyses comportementales qui seront exploitées par les services à la clientèle et les stratégies commerciales ou encore pour analyser des anomalies financières qui informeront les programmes anti-fraudes.





MariaDB AX offre de nouvelles fonctionnalités pour des analyses de données, à la fois simples et très performantes :



Une ingestion de données plus simple et rationnelle : rendez rapidement et facilement disponibles les données à analyser. Avec l'introduction d'adaptateurs de données et un accès direct au moteur de stockage sous-jacent, MariaDB AX supprime les processus batch complexes et fastidieux pour importer les données. Grâce aux données plus rapidement disponibles pour effectuer des analyses, les entreprises bénéficient d'une visibilité plus rapide et des avantages concurrentiels qui en découlent.



Les nouveaux adaptateurs de données sont notamment :



- Des adaptateurs de données en volumes : développez des applications et des services pour collecter et enregistrer en permanence de gros volumes de données vers MariaDB AX à des fins d'analyse ou publiez les résultats de l'apprentissage automatique vers MariaDB AX pour que les spécialistes des données notamment puissent visualiser et poursuivre l'analyse via SQL.



- Un adaptateur de flux de données en continu pour MariaDB MaxScale : analysez les données de production quasiment en temps réel, soit quelques secondes après leur création. Lorsque MariaDB TX est déployée pour des charges de travail de production, l'adaptateur de données utilise MariaDB MaxScale et les flux de capture de données modifiées pour répliquer les données de l'environnement d'exploitation vers MariaDB AX de manière automatique et continue.



- Un adaptateur de flux de données en continu pour Apache Kafka : associez et analysez les données issues de nombreuses sources en agrégeant les données des applications Web, mobiles et des objets connectés (IoT). Actuellement en version bêta, l'adaptateur de données consomme les messages publiés vers les topics (sujets) Apache Kafka et enregistre les données sur MariaDB AX, ce qui permet aux spécialistes d'analyser les données associées issues de nombreuses sources.



Des analyses plus puissantes et personnalisées : étendez les ressources analytiques de MariaDB AX en créant des fonctions analytiques sur mesure pour les données relationnelles et non relationnelles telles que JSON. Associée à un support des données texte et binaires, une nouvelle API permet de créer des fonctions d'agrégation et de fenêtrage définies par l'utilisateur pour lancer des analyses de données structurées, semi-structurées et non structurées au moyen de fonctions analytiques personnalisées.



Une disponibilité et une reprise après un sinistre supérieures : bénéficiez de données toujours analysables et simplifiez le processus de sauvegarde et de restauration des données. MariaDB AX prend également en charge GlusterFS pour garantir une disponibilité élevée des données sans recourir à un réseau de stockage SAN coûteux. De plus, un nouvel outil utilise automatiquement de nombreuses connexions simultanées pour sauvegarder et restaurer les données distribuées sur de multiples serveurs depuis un site unique.



« Comme pour beaucoup d'entreprises actuellement, les données sont le système nerveux de notre activité, » déclare Patrice Linel, responsable de l'informatique scientifique chez Genus plc, maison mère d'ABS Global et de PIC, des entreprises qui permettent aux éleveurs de produire de la viande et du lait de meilleure qualité et de manière plus efficace et durable. « Grâce aux nouvelles fonctionnalités d'ingestion de données de MariaDB AX, fini le déplacement manuel et fastidieux d'énormes volumes de données génétiques depuis leur format source afin de les analyser. Aujourd'hui, avec MariaDB AX, nous pouvons mettre en file d'attente et déplacer instantanément les données directement de Python vers MariaDB pour lancer une analyse en temps réel. Nous nous épargnons ainsi un travail pénible et les données sont toujours les plus récentes. »