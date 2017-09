Matlo s’impose comme l’acteur français de référence dans la compréhension des données

Depuis septembre 2016, la start-up nantaise enregistre plus de 370 utilisateurs de son logiciel d’analyse de données. Actuellement, une vingtaine de projets sont en cours avec des PME, ETI et grands comptes pour les aider à comprendre leurs données. Ces premiers résultats confirment le potentiel du marché et positionne Matlo comme acteur de référence en France dans la compréhension des données.



Deux récompenses confirment cette position puisque la start-up est élue Pépite du Numérique Made in France en 2016 par L’Usine digitale et reçoit le Trophée de la performance commerciale par l’innovation numérique en 2017 par les Dirigeants Commerciaux de France.



Matlo annonce vouloir couvrir un spectre plus large de besoins clients et se structure autour de quatre métiers :

éditeur de logiciels d’exploration de données par la data visualisation

agence de data design pour la création d’outils de communication et de prise de décisions

formateur en dataviz et data discovery

cabinet de conseil en stratégie data



« Nous sommes ravis d’enrichir notre offre de services un an après le lancement de notre logiciel, signe que nos clients nous font confiance pour les accompagner plus loin dans l’analyse de leurs données. » Thomas Busson, Président et co-fondateur de Matlo



Cette nouvelle organisation va permettre à la start-up de couvrir l’ensemble de la chaîne d'analyse de données de la préparation des données à la livraison d’outils d’aide à la décision.



Matlo devient alors la 1re start-up française spécialisée dans la compréhension des données qui intègre toutes les étapes d’un projet data.



Matlo veut aider les entreprises à comprendre leurs données clients. Après avoir rencontré de nombreuses entreprises et fait la synthèse de leurs besoins, Matlo oriente sa démarche vers l’analyse des données clients. Matlo travaille alors avec les Directions marketing et commerciale, avec les chargés d’études chez l’annonceur ou en instituts d’études. L’objectif est toujours le même : comprendre le comportement des clients aujourd’hui pour prendre des décisions plus éclairées.