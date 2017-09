Micro Focus annonce Vertica 9.0

Micro Focus (NYSE:MFGP) annonce la nouvelle version de la plate-forme Vertica Analytics. Vertica 9 apporte une large palette de fonctionnalités de machine learning in-database – comme par exemple de nouveaux algorithmes, la réplication de modèles, des fonctions de préparation de données et des workflows continus de bout en bout – qui simplifient la production et le déploiement de modèles de machine learning. En outre, Vertica 9 peut désormais être facilement déployée depuis Google Marketplace et dispose d’une intégration plus importante avec Microsoft Azure, comme par exemple la certification Power BI. Vertica 9 permet aux organisations d’analyser leurs données non seulement sur place, mais au bon endroit sans nécessiter de déplacer inutilement les données. Vertica 9 supporte le déploiement sur les clouds principaux, afin d’accélérer et de fiabiliser les opérations de lecture et d’écriture, dans de nombreux formats de données.

Micro Focus annonce également la version bêta de Vertica en mode Eon, qui permet aux entreprises d'évaluer la séparation entre calcul et stockage pour les déploiements sur Amazon Web Services (AWS). Les entreprises clientes d’AWS pourront bientôt utiliser AWS S3 pour le stockage, et le moteur d'analyse optimisé pour les requêtes Vertica pour sa vitesse de traitement, afin de tirer pleinement parti du modèle économique permis par le cloud.

« Pour de nombreuses entreprises, les données constituent un de leurs actifs les plus précieux. La capacité d'une organisation à extraire de la valeur de ses données – quel que soit leur volume – tout en optimisant les coûts et la performance, est déjà un facteur de différenciation fondamental dans chaque secteur d’activité », a déclaré Colin Mahony (@cpmahony), Senior Vice-Président et Directeur Général de Vertica, chez Micro Focus. « La capacité de Vertica à analyser toutes les formes de données au bon endroit et au bon moment - avec le bon niveau de performance - permet à nos clients d'optimiser à la fois le modèle économique du cloud et les demandes des utilisateurs. Vertica est la seule plate-forme du marché qui peut fournir des analyses avancées de haute performance et un machine learning in-database avec une totale liberté – depuis l'infrastructure sous-jacente jusqu’au pipeline complet de données, quel que soit leur volume – requise par les organisations mondiales les plus axées sur les données ».



Vertica 9 : apporter un machine learning in-database de haute performance, et des traitements analytiques en tout lieu, à tout moment, et sur tout type de cloud

Micro Focus propose des logiciels d’entreprise évolutifs bâtis sur offres analytiques. A ce titre, Vertica fournit aux organisations une base de données analytique unique et unifiée qui prend en charge toutes les principales plates-formes cloud, tous les formats de données, et enrichit les intégrations avec Spark et Kafka. Vertica propose également une architecture unifiée capable de réaliser de l’analyse sur place, qui permet aux entreprises d’extraire de la valeur de leurs données avec l'élasticité du cloud, quel que soit l'emplacement de l'information. Les organisations peuvent profiter des options de déploiement flexibles et enrichies de Vertica 9 sur site, sur des clouds privés et publics, et sur les datalake Hadoop et AWS S3, afin de choisir la solution analytique qui répond le mieux à leurs besoins spécifiques. Cela leur permet les choix les plus larges en matières de lieu, de façon et de moment où ils souhaitent exécuter leurs traitements analytiques grâce aux nouvelles interfaces utilisateur pour le provisioning et la gestion créées spécifiquement pour le cloud.

« Fidelis dispose de la première et unique plate-forme de détection et de réponse automatisée, qui offre aux équipes en charge des opérations de sécurité une efficacité de 10 à 20 fois supérieure à ce qui existe sur le marché », a déclaré Abhishek Sharma, Data Scientist chez Fidelis Cybersecurity. « Notre objectif intangible est d'automatiser les actions de cyber-défense avec intelligence. Pour ce faire, le machine learning pour optimiser l'analyse prédictive est un élément clé. Les nouvelles fonctionnalités de machine learning in-database de Vertica sont comme des pépites d’or ! Nous sommes très enthousiastes à l'idée de développer nos modèles de machine learning sur nos données dans Vertica, et de pouvoir les envoyer avec notre plate- forme pour fonctionner sur les clusters de nos clients. C'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à réaliser avec n’importe quel autre outil du marché. Le machine learning in- database de Vertica améliorera notre capacité à offrir à notre clientèle grandissante de nouvelles fonctionnalités d'analyse prédictive plus rapidement et plus facilement, ce qui améliorera notre positionnement concurrentiel ».

Version beta de Vertica en Eon Mode pour profiter des modèles économiques du cloud

La version bêta de Vertica de sa nouvelle architecture Eon Mode propose la séparation du traitement et du stockage, offre une montée en puissance élastique et rapide, à la hausse comme à la baisse, sur un cluster Vertica, avec un provisionnement des charges de travail en flux tendu. Un nouveau mécanisme intelligent de mise en cache sur les nœuds garantit qu’avec Vertica les organisations bénéficient des meilleures performances du marché pour traiter leurs requêtes.

Les fonctionnalités clés et les améliorations apportées à Vertica 9 incluent notamment :

 Machine learning in-database : Vertica propose un ensemble complet de nouveaux algorithmes d’apprentissage machine pour la catégorisation, l’ajustement rapide et la prédiction afin d’accélérer les temps de traitement en éliminant la nécessité de faire des échantillonnages sur de faibles quantités ou de déplacer des données.

o Support de nouvelles fonctions de préparation de données pour obtenir une meilleure connaissance à partir des données, tout en améliorant la qualité de l'analyse.

o Workflow simplifiépourfaciliterledéploiementenproductiondesmodèlesde machine learning, en particulier pour les clients qui utilisent Vertica de façon embarquée, et qui souhaitent répliquer des modèles à travers différents clusters.

 Amélioration de la gestion des données centrales et traitement analytique haute performance : traduit les investissements continus dans l'architecture de la base de données sous-jacente, comme par exemple une meilleure prise en compte des quantités massives de données historiques grâce à la gestion hiérarchique des partitions, ainsi que des performances accrues pour les charges de travail les plus exigeantes, et soumettant les requêtes analytiques les plus sophistiquées.

 Ecriture de données au format Parquet : intégration d’un nouvel éditeur HDFS Parquet, bâti sur la capacité de Vertica d’écrire – et plus uniquement de lire – des données de façon rapide et efficace sur HDFS, ce qui permet de tirer immédiatement de la valeur depuis le nombre croissant de lacs de données dans le pipeline de données Hadoop d'une organisation.

 Tables aplaties (Flattened Tables) : Facilite les tâches de jointures complexes sur plusieurs tables, en les rendant beaucoup moins pénibles à utiliser et bien plus performantes. Les analystes peuvent rapidement écrire des requêtes directes et rapides comme si les données résidaient dans une seule grande table plate, ce qui simplifie et accélère le processus d’analyse de Big Data des bases de données disposant de schémas complexes.

Vertica 9 sera disponible dans le monde entier dans le courant du 4ème trimestre fiscal de Micro Focus.