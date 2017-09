Microsoft AI Factory : 7 start-ups pour construire une communauté de l’IA au cœur de Station F

« Nous sommes très fiers d’accueillir ces start-ups qui contribuent au développement des technologies de l’Intelligence Artificielle afin d’accélérer la transformation numérique des organisations » explique Christophe Shaw, Directeur de la division Commercial Software Engineering de Microsoft France. « En accompagnant ces sept start-ups matures, nous souhaitons stimuler la création d’une communauté IA au sein de Station F et accélérer ainsi le déploiement d’un véritable écosystème français de l’Intelligence Artificielle portant l’innovation au-delà des frontières. »



Sept start-ups pour animer une communauté française de l’Intelligence Artificielle

Le programme Microsoft AI Factory à Station F vient renforcer l’accompagnement déjà déployé depuis plusieurs années par Microsoft auprès de l’écosystème start-ups français, en partenariat avec treize incubateurs implantés sur tout le territoire français.



Les sept start-ups d’ores et déjà sélectionnées et accompagnées par Microsoft au sein de Station F sont les suivantes :



RECAST.AI : qui développe une plateforme collaborative permettant de développer facilement des interfaces conversationnelles (bots).

AB TASTY : qui propose des solutions de personnalisation de l’expérience utilisateur (A/B testing).

DCbrain : qui offre une solution d’intelligence artificielle dédiée aux problématiques d’exploitation des réseaux des flux physiques comme l’énergie ou les fluides grâce aux bases de graphes, au machine learning et à elasticsearch.

SCORTEX qui développe une solution de smart machine vision. Concrètement, il s’agit d’une solution logicielle et matérielle destinée aux entreprises industrielles qui combine deux technologies : la vision par ordinateur et l’apprentissage profond (deep learning).

CRAFT AI : qui propose des API d’Intelligence Artificielle permettant de créer des services qui apprennent continuellement. Grâce à Craft ai, les applications et les objets connectés offrent une expérience adaptée à chaque utilisateur et sont capables d’automatiser des tâches complexes.

CASE LAW ANALYTICS : qui sont des outils de quantification mathématique du risque juridique et judiciaire. Case Law Analytics offre l’éventail des décisions possibles, avec les probabilités et les montants associés.

HUGGING FACE : qui a développé un ami virtuel en intelligence artificielle pour les adolescents américains.

Une présence au cœur de l’AI Hackademy organisée dans le cadre de Microsoft experiences

Cinq de ces start-ups participeront à l’AI Hackademy lors de Microsoft experiences, les 3 et 4 octobre prochains. Conçue comme une zone d’échanges entièrement dédiée aux technologies de l’Intelligence Artificielle, l’AI Hackademy présentera, au sein de deux parcours expérientiels, une trentaine de projets développés à partir de ces technologies avancées, dont cinq sont à l’initiative des start-ups de Microsoft AI Factory. De nombreux talks et ateliers seront par ailleurs organisés dans ce cadre autour des opportunités liées au développement de l’Intelligence Artificielle.