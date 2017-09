Neo Technology devient Neo4j

Comme très fréquemment dans le domaine informatique, Neo4j est plus connu que Neo Technology. Le nom du produit est plus connu que le nom de l’entreprise. Et de manière très classique, Neo Technology vient d’annoncer changer de nom, pour adopter comme nom de société, le nom de son produit. Ainsi, Neo Technology devient à partir d’aujourd’hui Neo4j, Inc. Une manière pour les fondateurs d’accepter que leur produit, la base de données graphes la plus utilisée dans le monde, sera certainement le seul produit de l’entreprise, et qu’il mérite toute la visibilité.



Un changement que l’éditeur a accompagné d’une ligne de code : MATCH (n {name:'Neo Technology'}) SET n.name = 'Neo4j, Inc.'