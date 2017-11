Pour réaliser son premier projet Big Data en France, TMC collabore avec ADALTAS

« Nous ne voulions pas nous orienter vers le marché du Big Data par suivisme, sans en maîtriser les tenants et aboutissants. Nous attendions de bien comprendre cette technologie ainsi que son écosystème » confie Loïc Le Mené, Directeur Général Délégué de TMC France Paris. « Enfin, il nous fallait identifier le bon partenaire. ADALTAS nous a tout de suite convaincu car ses experts ont été parmi les premiers à aborder le BIG DATA en 2009. Ils ont le recul et le retour d’expérience nécessaires pour adresser les problématiques de nos clients le plus efficacement possible. »



« Chaque jour, 2,5 quintillions d'octets de données sont créées. L’énorme potentiel de ces données est perdu si les informations ne sont pas stockées puis traitées. Notre mission est d’accompagner nos clients dans la mise en place, la sécurisation et l’exploitation de plateformes de traitement ainsi que dans l’acquisition des savoir-faire nécessaires. Ainsi, ces derniers peuvent se concentrer sur la valorisation de leurs données. C’est ce que nous allons mettre en œuvre avec TMC dans le cadre de ce projet à travers ce partenariat très prometteur » explique David Worms, CEO d’ADALTAS.



A l’instar de sa filiale espagnole qui dispose déjà d’une offre Big Data (DIGITAL & FACTORY 4.0), TMC souhaite poursuivre son développement en France sur ces marchés technologiques à forte valeur ajoutée, guidée par son leitmotiv « People Drive Technology ». En effet, l’objectif de TMC est de placer l’humain comme maître des transformations technologiques à venir. Dans cette perspective, TMC et ADALTAS ont pour projet d’aborder l’épineux sujet de l’intelligence artificielle.