Productivité à l'ère du Big Data et de la mobilité : le Cloud, une réponse aux nouvelles problématiques entrepreneuriales

Allier productivité et mobilité : le rôle des outils collaboratifs



D'ici 2020, la mobilité devrait concerner 50% des salariés, et rend évidente la nécessité d'envisager l'usage d'outils collaboratifs pour simplifier les échanges internes, ainsi que les processus de décision et de validation. C'est à cette condition que les entreprises internationales peuvent transcender les barrières géographiques et linguistiques tout en maintenant leur productivité, dans un contexte très concurrentiel.

Le Cloud a permis l'émergence de nombreux outils collaboratifs, dans lesquels les entreprises ont tout intérêt à investir, et qui proposent différents services internes : réunions à distance, signatures électroniques, travail synchrone sur des fichiers, etc.

Encore faut-il que leur utilisation soit efficace et maîtrisée par tous si l'on veut atteindre un ROI immédiat. Le Cloud offre de multiples avantages : déploiement simple et immédiat, standardisation des dossiers, gestion d'un système unique pour toutes les entités, facilité d'adoption des outils, mises à jour automatiques, échanges plus fluides, accès à moindre prix à des services parfois coûteux, sécurisation maximum des données. La dématérialisation permet de moins investir dans les infrastructures et l'entretien du parc informatique (serveurs, application, système de sauvegarde des données) et de réaliser ainsi des économies d'échelle.



Surmonter les réticences historiques



A peine sortis de l'ère de systèmes info-gérés et des pare-feux, nous voici confrontés à des volumes de données de plus en plus importants. Il est illusoire pour une DSI de vouloir stocker et gérer ces données dans un système interne, d'autant que les serveurs, saturés, peuvent entraîner des pertes de données et donc de productivité. Les APIs (Interfaces de programmation) et le Cloud constituent une solution durable pour le transit des données sensibles. Dans ce registre, les certifications des data centers sont de bons indicateurs de fiabilité. Les fournisseurs de service sur le Cloud doivent devenir partie prenante du business de leurs clients, d'un point de vue technique (disponibilité du service) et légal (sécurisation des données). Les résistances pourront être surmontées si l'on prend en considération trois axes : simplifier les processus d'authentification sur tous les terminaux (convergence), collaborer avec d'autres acteurs du Cloud (partenariats), et rendre accessibles les informations légales (cadre juridique). Enfin, il est primordial de rassurer les clients quand un prestataire vient de l'étranger, en misant sur la transparence en matière de réglementation.



L'avenir des SI passera par le Cloud



Notre marché est aujourd'hui en perpétuel mouvement, et demande aux entreprises plus de flexibilité. C'est précisément la principale caractéristique du Cloud, dont les outils s'avèrent être les plus à même de répondre aux problématiques posées par le travail en mobilité. Elle devient ainsi le moteur par excellence de l'économie de demain, orientée vers le 100% numérique. Une plateforme Cloud doit crédibiliser son offre, en attirant des clients reconnus dans leur domaine. Elle doit viser une cible plus large que le B2C, et veiller à ce que ses investissements garantissent un ROI immédiat à ses clients, en particulier les PME.

L'avenir des SI passera par de nouvelles alliances de compétences entre les plateformes du Cloud, qui feront émerger de nouveaux services et de nouveaux usages, dont les cycles de développement correspondront mieux aux attentes du marché. Le futur se tient devant nous, et l'augmentation exponentielle du travail en mobilité en est un signe précurseur. Plus les entreprises et les outils basés sur le Cloud comprendront cette nouvelle donne, plus elles seront productives et compétitives !



Biographie de l'auteur

Michael Lakhal a près de 10 ans d'expérience dans le domaine de la signature électronique.

Il a débuté sa carrière dans le secteur des services financiers en tant que E-Commerce Manager. En 2007, il rejoint un éditeur français de solution de signature électronique. En tant que premier employé, il construit la première plateforme de transactions B2C. Il rejoint ensuite l'équipe marketing d'OpenTrust en 2013 en tant que Protect & Sign Product Manager. Suite au rachat de la division TDT (Trusted Documents & Transactions) d'OpenTrust par DocuSign en septembre 2015, il devient Senior Product Marketing EMEA pour DocuSign.