Report One propage la BI à tous les niveaux de l’entreprise, de la TPE au grand compte

Report One, éditeur de solutions de Business Intelligence et de pilotage de processus métiers, annonce sa présence au Salon Solutions, qui se tiendra du 26 au 28 septembre 2017 à Paris-Porte de Versailles (Stand n° G20/H15). L’occasion pour l’éditeur historique de MyReport de faire le point sur sa stratégie de conquête de nouveaux marchés, et de dévoiler sa gamme enrichie de solutions décisionnelles, pensées pour fournir à tous les départements métiers les outils pour piloter et visualiser leur performance, en toute autonomie.



Le reporting et la BI partout, pour tous

Avec sa solution MyReport, Report One, qui emploie une soixantaine de personnes et projette de réaliser un chiffre d’affaires de 6,4 millions d’euros en 2017, est le numéro un français des solutions de Business Intelligence destinées aux TPE et PME. En 15 années d’existence, l’entreprise s’est constituée un solide portefeuille de plus de 4 000 clients, soit plus de 40 000 utilisateurs de ses solutions. Un succès qui repose sur les principes fondateurs de MyReport, à savoir la « simplicité de mise en œuvre et de prise en main, la robustesse et le prix juste », analyse Ayrald Berthod, directeur général délégué de Report One. Et qui s’explique également par le fait que la solution facilite à la fois la collecte de données stockées dans plusieurs systèmes et la visualisation de ces données, grâce à son intégration native aux outils bureautiques Microsoft Office (notamment Excel).



Report One souhaite désormais capitaliser sur ces éléments, qui ont fait son succès depuis sa création, avec le lancement de MyReport Business Evolution, nouvelle solution de pilotage des processus métiers destinée aux ETI et grands comptes. « Une démarche que nous pensons pertinente dans un marché où les entreprises, quelle que soit leur taille, sont lassées de solutions de BI, certes complètes, mais bien souvent trop lourdes à déployer et à maintenir. Et alors même que de très nombreuses données ne sont pas encore traitées pour optimiser les processus métiers », explique Ayrald Berthod.



MyReport Business Evolution : une solution de BI en self-service

Avec MyReport Business Evolution, les utilisateurs métiers bénéficient d’une solution de BI en self-service : grâce à son interface intuitive, ils peuvent se connecter simplement à toutes les sources de données de l’entreprise, construire leurs propres tableaux de bord par simples glisser-déposer et partager leurs indicateurs de performance sur Excel, dans un portail Web, sur Office 365 ou via une plateforme mobile. La solution embarque des fonctions pour assurer la sécurité des données : une console d’administration, destinée à la DSI, lui permet de définir les règles de gestion et les alertes sur l’ETL, les droits des utilisateurs (intégrée à l’Active Directory) ainsi que les règles de diffusion des tableaux de bord.



Evolution du modèle de distribution

En parallèle, et afin de se positionner auprès de ses nouvelles cibles de clients, Report One fait évoluer son modèle de distribution. Jusque-là la vente des solutions Report One était essentiellement assurée en indirect, par un réseau de plus de 400 distributeurs orientés comptabilité et finance, afin couvrir le territoire français sur le marché très atomisé des TPE et PME. En complément de ce tissu de partenaires historiques, qui a vocation à être étendu, un réseau de distributeurs associés est en cours de constitution pour assurer la présence de Report One auprès des ETI et grands comptes : pure players de la BI, spécialistes de l’intégration Sage ou encore intégrateurs très implantés dans leurs régions, ce réseau totalise à ce jour 25 partenaires pour environ 150 implantations physiques. Associés aux résultats et fortement soutenus par l’éditeur sur les plans technique, marketing et commercial, ce réseau devrait atteindre une quarantaine de partenaires d’ici fin 2018.



Depuis quelques mois, Report One a renforcé l’équipe de vente et prescription de ses solutions auprès des clients finaux : composée d’une dizaine de commerciaux, cette dernière a pour objectif d’identifier les projets au sein des ETI et grands comptes. L'équipe consulting s’est également musclée pour aider les entreprises à tirer le meilleur parti de MyReport Business Evolution dans le contexte métier de chaque entreprise. Enfin, le développement des ventes en marque blanche, auprès d’éditeurs de logiciels métiers, demeure une des priorités de Report One. « La vente en marque blanche est une véritable opportunité pour accélérer notre croissance. Ce canal représente déjà 30 % de nos ventes à ce jour », détaille Ayrald Berthod.