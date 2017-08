SAP et Accenture renforcent leur collaboration pour créer des solutions digitales innovantes sur SAP Leonardo

SAP SE (NYSE:SAP) et Accenture (NYSE:ACN) annoncent le renforcement de leur collaboration pour créer, développer et commercialiser conjointement des solutions digitales novatrices fondées sur le nouveau système d’innovation digitale SAP® Leonardo. Ces deux partenaires de longue date vont concentrer leurs efforts sur l’incorporation de technologies telles que le machine learning, l’analytique et l’Internet des objets au cœur de l’activité des clients afin d’augmenter la rentabilité de leurs investissements SAP.



« Les dirigeants du monde entier se focalisent sur l’innovation digitale », indique Bill McDermott, directeur général de SAP. « Avec SAP HANA et SAP Leonardo, nous sommes les seuls à proposer l’in-memory computing avec une combinaison de technologies digitales modernes. Nous sommes particulièrement heureux d’annoncer le renforcement de notre partenariat avec Accenture qui nous permettra de créer une nouvelle vague de solutions digitales sectorielles pour nos clients. »



« Nous sommes aujourd’hui à un moment charnière », affirme Pierre Nanterme, Président-directeur général d'Accenture. « Nous assistons à une transformation majeure du monde de l’entreprise où les règles de la création de valeur sont en train d’être réinventées. C’est une étape audacieuse que nous annonçons aujourd’hui, qui contribuera à définir les règles de l’entreprise intelligente. En combinant notre expertise sectorielle ainsi que nos capacités digitales avec celles de SAP, nous générerons davantage de valeur au profit de nos clients. »



Il s’agit de la dernière étape d’un processus engagé il y a 18 mois avec les entreprises qui ont travaillé sur SAP S/4HANA® pour simplifier et accélérer la transition digitale des clients vers l’entreprise intelligente.



Accenture et SAP développent maintenant leur programme de co-développement avec des solutions d’analytique intelligente fournies par Accenture Digital et reposant sur SAP Leonardo. Les nouvelles offres permettront aux clients de façonner des modèles prédictifs en fonction de leurs enjeux économiques, et d’obtenir ainsi de meilleurs résultats grâce à des informations en temps réel et une meilleure prise de décision.



Accenture prévoit d’intégrer plus de 50 de ses applications analytiques d’entreprise dans les domaines de la finance, de la comptabilité, de la chaîne d’approvisionnement, des achats, de la gestion du capital humain, des ventes et du service client. En combinant des solutions Accenture comme Payables Optimizer et Advanced Inventory Management avec SAP Leonardo, les entreprises vont pouvoir réduire leurs coûts d’investissement et optimiser la chaîne d’approvisionnement pour répondre aux besoins de leurs clients en temps réel.



Accenture appliquera également son approche Industry X.0 et son expertise dans le domaine de l’Internet Industriel des objets (IIoT) pour aider les entreprises à utiliser SAP Leonardo et leur permettre de réinventer leurs activités grâce au digital. Grâce à l’Industry X.0, les entreprises pourront atteindre une efficacité inédite, explorer de nouvelles sources de croissance et offrir des expériences client hyper-personnalisées.



L’Industrial IoT Innovation Center d’Accenture à Garching en Allemagne et l’Innovation Hub d’Accenture à Houston aux États-Unis développeront des solutions d’analytique et Industry X.0 qui reposent sur SAP Leonardo. Au sein de ses Liquid Studios, Accenture travaillera avec les entreprises pour créer rapidement des solutions SAP Leonardo en mettant en application le Design Thinking et des méthodologies agiles.