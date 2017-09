STATS va fournir aux clubs son système de suivi STATS SportVU® ainsi que ses solutions offrant des données sur la performance des équipes

Nous sommes honorés d’établir ce partenariat stratégique avec la Jupiler Pro League afin d’améliorer l’analyse des matchs et l’évaluation de la performance des joueurs pour chacun de ses clubs



STATS fournira à la League et à ses clubs des données de suivi des joueurs via STATS SportVU ainsi que des informations de suivi des athlètes via STATS Dynamix™ ; la société fournira en outre la couverture des matchs la plus détaillée de toute l’industrie avec les Données d’événement STATS Tier 6+™. STATS gérera par ailleurs la collecte des données, les certifications suivant les matchs et la distribution des statistiques officielles de la League aux partenaires média de la Jupiler Pro League.



« Nous sommes très heureux qu’à la suite de la journée multimédia organisée la saison dernière par la Pro League, une collaboration entre d’une part l’URBSFA, la Pro League et les clubs de Jupiler Pro League, et d’autre part STATS ait pu se concrétiser. La collaboration avec STATS mise en place depuis la première journée du championnat a permis aux clubs de progresser dans leur gestion des données techniques et le traitement des images de matches », a déclaré Pierre François, PDG de Jupiler Pro League.



Les équipes de la Jupiler Pro League bénéficieront de la richesse des données que STATS est en train de recueillir cette saison grâce aux données d’événements SportVU et Tier 6+. STATS SportVU, un système de suivi optique des joueurs qui suit la position des joueurs et de la balle 25 fois par seconde offre une abondance de données de performance uniques. STATS SportVU permet aux entraîneurs et aux analystes de prendre des décisions éclairées en s’appuyant sur les données de suivi de football les plus avancées qui soient. Dans le cadre de ses investissements continus visant à faire progresser les solutions de suivi de la performance des équipes, STATS a récemment commandé une étude indépendante pour valider SportVU, portant sur 12 mois, aux côtés d’autres systèmes de suivi dans le but d’établir une référence absolue en termes de technologie de suivi de la performance des équipes.



« Suivant la suggestion émise par Roberto Martinez, notre coach au niveau national, les clubs de la Jupiler Pro League ont opté pour une mutualisation de ces informations entre les 16 clubs et leur mise à disposition du staff des Diables Rouges. L’URBSFA soutient pleinement cet accord et est persuadée que ceci ne constitue qu’une première étape », a poursuivi M. François.



L’année dernière, STATS a introduit les Données d’événement de niveau 6+ (Tier 6+) pour les matchs de football. Le niveau 6+ inclut plus de 2 700 événements distincts par match, qui sont fournis en direct aux équipes, avec des précisions en termes d’horodatage, de position (x,y) et de joueurs/équipes impliqués. Les équipes de la Jupiler Pro League peuvent utiliser les données en direct via toute une gamme de plateformes de visualisation au moyen des flux API STATS ou XML.



« Nous sommes honorés d’établir ce partenariat stratégique avec la Jupiler Pro League afin d’améliorer l’analyse des matchs et l’évaluation de la performance des joueurs pour chacun de ses clubs », a déclaré Kenneth Fuchs, PDG de STATS. « STATS s’est engagée à investir de manière continue pour soutenir ses partenaires de football de classe mondiale, par le biais de ses produits avancés de capture des données comme SportVU, et de ses innovations générées par la science des données, le tout pour aider ses clients à conserver leur longueur d’avance. Maintenant, avec un accès à des millions de points de données significatifs, nous sommes convaincus que les équipes de la Jupiler Pro League belge seront grandement avantagées et qu’elles seront équipées pour réaliser leur plein potentiel. »