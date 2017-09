Srett lance Vestalis, plateforme de gestion des données pour un IoT opérationnel

« Désormais nous apportons une offre IoT complète : de la collecte de données à partir de capteurs connectés au traitement de celles-ci. Nous aidons ainsi nos clients à préserver leurs ressources humaines et matérielles, à agir avec efficience en se focalisant sur leur mission essentielle. » Philippe Salamitou, Président de SRETT.



La plateforme Vestalis est un ensemble de modules conçu pour traiter l'information issue d'objets connectés de toute nature. Elle offre trois niveaux de services permettant la transformation de données issues d'objets connectés en informations destinées à améliorer les processus opérationnels. Dans un premier temps, Vestalis assure la gestion de flotte d'objets connectés et la mise à disposition de leurs données. Dans un second temps, elle permet le traitement des données brutes pour le calcul d'indicateurs et d'alertes. Enfin, elle facilite l'exploitation de données à l'aide d'outils d'analyse Big Data.



Les données traitées par la plateforme sont hébergées et rendues accessibles de façon sécurisée, conformément au RGPD. « Nous nous positionnons comme opérateur de données issues des équipements communicants : nous fournissons un service mais nous n'avons pas accès à ces données qui appartiennent à nos clients. » Damien Rougeux, Vice-Président Healthcare, SRETT.



Pensée pour des usages spécifiques et évolutifs, Vestalis sert de nombreux domaines d'applications dans la santé comme dans l'industrie.





Vestalis dans la santé : améliorer le suivi des patients à domicile.



L'avènement des dispositifs médicaux connectés a ouvert de nouvelles perspectives dans la prise en charge des patients chroniques à domicile. Ces dispositifs communiquent aujourd'hui des informations afin que les professionnels de santé ciblent au mieux leurs interventions dans l'intérêt du patient. Volumineuses et hétérogènes, ces données nécessitent d'être transformées pour être exploitées avec efficience.



Cette transformation est assurée par Vestalis. La plateforme calcule les indicateurs et les alertes qui concourent à améliorer l'efficacité des traitements et donne aux patients comme aux professionnels de santé un accès sécurisé à ces informations, dans le respect des exigences relatives à la protection des données personnelles de santé.



« En 2018, tous les patients traités pour apnée du sommeil seront télésuivis. Nous saisissons l'opportunité d'offrir à nos patients un suivi personnalisé et de donner aux médecins accès à des dossiers actualisés tous les jours. Grâce à la capacité d'analyse numérique de la plateforme Vestalis, nous transformons les données recueillies automatiquement en une information utile qui bénéficie aux patients et aux médecins qui les suivent. » Luc Pastorel, Directeur Général de SOS Oxygène.



Vestalis s'adresse également aux éditeurs de logiciels médicaux pour lesquels elle met à disposition un environnement sécurisé « Back-End as a Service » permettant un déploiement rapide, flexible et scalable de leurs applications médicales.



« Avec Vestalis, j'ai la certitude que mon application de suivi des patients apnéiques répond à toutes les normes de sécurité. Je peux ainsi me focaliser sur l'expérience utilisateur tout en profitant d'un environnement logiciel conforme aux normes HADS. » Xavier You, Chef de Produit, DeVilbiss Healthcare.





Vestalis dans l'industrie : optimiser la gestion des équipements mobiles.



Grâce à une nouvelle génération de balises GPS compactes et autonomes, les industriels peuvent localiser des équipements de toute nature. Aujourd'hui, les données brutes de positions que transmettent ces balises ne répondent que partiellement aux attentes de leurs utilisateurs. Ils ne sont pas en mesure d'optimiser et sécuriser l'utilisation de leurs équipements. Par exemple, comment savoir quels équipements se trouvent dans leur périmètre d'intervention ? Combien et quels trajets ont effectué ces équipements ? Comment être alertés lorsqu'un équipement sort de sa zone ?



Avec Vestalis, les données issues des balises GPS sont traitées et retranscrites sous la forme d'indicateurs graphiques et d'alertes. Les industriels bénéficient ainsi d'une solution opérationnelle les aidant à améliorer leurs processus.