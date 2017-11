TIBCO fait l’acquisition d’Alpine Data afin de se doter de capacités de gestion collaborative de projet pour l’analytique avancée

TIBCO Software Inc., éditeur mondial de solutions d’intégration, d’API management et d’analytique, annonce l’acquisition d’Alpine Data, une plate-forme cloud innovante dans les domaines de la data science et de la collaboration sociale. Cet apport renforcera l’offre leader de TIBCO en matière de data science et d’analytique, en complément de solutions telles que TIBCO Statistica™, TIBCO Spotfire® et TIBCO StreamBase®, pour aider les entreprises à analyser et à exploiter plus rapidement leurs données.



Alpine Data fournit aux data scientists une interface web native de collaboration sociale afin de rassembler et gérer la communauté analytique au sens large – data scientits, business analystes, informaticiens, développeurs, utilisateurs métiers – pour la résolution de problématiques métiers. La plate-forme offre une vue unifiée des données, des analyses et des ressources, orchestrant les analyses et les workflows entre des environnements hybrides. Grâce à un niveau accru d’agilité et de flexibilité, les entreprises disposent d’un moyen supplémentaire pour mettre à profit leurs investissements big data existants en appliquant une analytique avancée à leurs données dans des environnements hétérogènes.



« Nombre de nos clients les plus innovants font appel à la data science pour contrer leurs concurrents. Leur croissance les amène à devoir canaliser ces informations et les partager avec des centaines de data scientists citoyens », commente Mark Palmer, SVP Analytique de TIBCO. « L’intégration d’Alpine Data aidera nos clients à mieux valoriser leurs investissements dans la data science et le machine learning, et à agir sur les informations découvertes avec une rapidité sans précédent. »



L’arrivée d’Alpine Data dans l’offre TIBCO® Connected Intelligence apporte aux data scientists des capacités de machine learning big data, ainsi que des outils de collaboration et de partage de modèles élaborés par les data scientists, tout en assurant la gouvernance exigée par les entreprises.