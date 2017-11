Tableau Software et GE Aviation renforcent leur partenariat pour simplifier les échanges avec la plateforme de traitement IoT Predix

Tableau apporte son expertise pour simplifier l'accès aux données traitées par la plateforme IoT Predix de GE Aviation. Ces données permettent ensuite aux compagnies clientes de GE Aviation de réduire leur consommation de kérosène, de renforcer la sécurité des avions et d'améliorer l'expérience des voyageurs.



« Les entreprises du secteur de l'aviation ont besoin de faire parler leurs données et d'avoir une meilleure visibilité sur les tendances de l'industrie », indique Dan Miller, vice-président exécutif des ventes mondiales chez Tableau.



En étendant son partenariat avec Tableau Software, GE Aviation donne ainsi à ses clients la possibilité d'analyser les données détaillées sur leurs performances propres et sur l'industrie.



Tableau créera en effet des rapports sur la base des informations remontées par la plateforme Predix. Celle-ci surveille environ 35 000 moteurs dans le monde, et agrège environ 1 million de téraoctets de données par jour, nécessaires pour réaliser les diagnostics moteurs, améliorer l'entretien ou optimiser les modèles de vol et l'approvisionnement en carburant.



Ce partenariat répond au besoin qu'ont les entreprises de donner du sens à leurs données, et confirme à quel point des informations accessibles et exploitables sont indispensables à l'amélioration de l'expérience client.