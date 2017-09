Tellmeplus intègre le programme d'accélération Microsoft

À compter du 1er septembre 2017, Tellmeplus rejoint Microsoft Accelerator, basé à Berlin. Un jury composé de 30 experts (VCs, collaborateurs et partenaires Microsoft) a sélectionné 10 start-ups européennes innovantes pour leur capacité à étendre leurs activités dans les quatre prochains mois et avec le support de Microsoft.



"Via 'Accelerator', Microsoft contribue au progrès et à l'innovation de l'économie allemande et européenne", explique Iskender Dirik, Directeur Général d'Accelerator. "Microsoft accompagne les startups dont les solutions et technologies reposent sur l'intelligence artificielle, le machine learning, l'IoT, le Big Data, le cloud ... C'est donc en toute logique que nous avons choisi Tellmeplus pour la valeur que sa plateforme d'Automated Embedded Artificial Intelligence apporte aux entreprises".



"Intégrer Microsoft Accelerator est une opportunité fantastique pour Tellmeplus", explique Jean-Michel Cambot, Founder & Chief Strategy de Tellmeplus. "Nous allons pouvoir bénéficier de précieux conseils des experts Microsoft, mais aussi accéder à des ressources techniques qui nous aideront à mieux prendre en charge les architectures distribuées de Microsoft".



Benoit Gourdon, CEO de Tellmeplus ajoute: "Predictive Objects est une plateforme visionnaire qui repose sur le Big Data et le Machine Learning pour déployer l'Intelligence Artificielle dans les objets et dans les plateformes industrielles, afin de fournir la capacité d'analyse prédictive et de décision à tout type d'équipement, connecté ou non".



En plus de l'accompagnement d'experts renommés, les startups auront également accès au réseau commercial international de Microsoft, ainsi qu'aux dernières innovations technologiques de Microsoft.



Tellmeplus a été choisie parmi 10 autres startups et est la seule entreprise non allemande à rejoindre cette édition : BigchainDB (Berlin), Building Radar (Munich), Crate.io (Berlin), Swiant Gigant (Cologne), LeanIX (Bonn), nyris (Berlin), So1 (Berlin), Styla (Berlin) et Trufa (Heidelberg).