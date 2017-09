Zodiac Aerospace choisit la plateforme analytique de Birst en mode Cloud

Birst, une société du groupe Infor, leader en matière de Business Intelligence (BI) Cloud et d'applications analytiques dédiées aux entreprises, annonce que Zodiac Aerospace, leader mondial des équipements du secteur de l'aérospatial et des systèmes embarqués, a déployé sa plateforme analytique en mode Cloud pour améliorer l'exécution des commandes au sein de sa chaîne d'approvisionnement, enrichir les analyses ‘à la demande’ au sein de l'ensemble de ses unités opérationnelles et permettre de générer des rapports en quelques minutes au lieu de plusieurs semaines.



Zodiac Aerospace, dont le siège se trouve à Plaisir (France), emploie 35 000 personnes dans le monde, réparties sur plus de 100 sites. Avec un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards d'euros, l'entreprise a connu une croissance significative au cours de ces dernières années, grâce notamment à une série d'acquisitions. Ces dernières ont permis à Zodiac Aerospace de consolider sa place d'acteur majeur au sein de l'industrie des cabines d'avions et de devenir le leader mondial dans le domaine des sièges d'avion.



Zodiac Aerospace s'appuie sur plusieurs plateformes ERP d'Infor, spécialement conçues pour répondre aux enjeux de l'industrie aérospatiale et capables de supporter les principaux processus métier permettant à l'entreprise de se concentrer sur ses activités.



Suite à la croissance organique de l'entreprise et à ses diverses acquisitions, Zodiac Aerospace a mis en place plusieurs unités opérationnelles qui s’appuient sur différents systèmes ERP. Plusieurs systèmes de BI étaient également installés, notamment une plate-forme de BI centrale et un entrepôt de données d'entreprise. Mais ce dispositif nécessitait l'assistance de la principale équipe informatique de Zodiac Aerospace, afin de gérer des processus complexes et répondre aux demandes de reporting émanant des diverses entités opérationnelles.



Zodiac Aerospace avait besoin de plus de réactivité pour supporter ses fonctionnalités de BI et analytiques et proposer aux différentes entités opérationnelles de l'entreprise des analyses ‘à la demande’, limitant de fait la dépendance de ces entités vis-à-vis du du reporting et permettant un processus de mise en place de commandes plus rapide et plus efficace. L'entreprise souhaitait, par ailleurs, s'appuyer sur une solution Cloud, capable de supporter son développement et qui soit accessible de n'importe où, afin de faciliter le partage d’informations.



L'entreprise a d’abord exploré différentes solutions de recherche mais celles-ci n'étaient pas en mesure de préparer les données pour qu’elles puissent être analysées de manière intégrée, ni de connecter et d’analyser ces données à l'échelle de l'entreprise. Ces solutions, qui ont produit en partie des rapports incohérents, n’ont donc pas engendré l’approbation en matière de processus décisionnels.



Grâce à la technologie brevetée ADR (Automated Data Refinement) et les fonctionnalités ‘libre-service’ de la plate-forme analytique de Birst, les entités opérationnelles de Zodiac Aerospace sont désormais en mesure de préparer et d’analyser rapidement les données, réduisant leur dépendance au système informatique central et identifiant les problèmes au sein même du processus de commande des clients. Ainsi, la solution Birst a permis d'identifier les commandes qui, parfois, n'étaient pas synchronisées avec le système de leur client. Les fonctionnalités proposées par Birst réduisent le risque d'expéditions manquées et améliorent les délais de livraison.



La plate-forme analytique de Birst permet de délivrer du contenu à valeur ajoutée très rapidement. Les utilisateurs sont ainsi en mesure de générer des rapports en quelques minutes (au lieu de plusieurs semaines) et d'augmenter l'efficacité au niveau de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. En connectant entre elles les différentes instances analytiques du réseau, la plate-forme Birst permet à Zodiac Aerospace de fournir rapidement du contenu ‘sur mesure’ et de réduire le temps de mise à disposition sur le marché, évitant aux entités et aux personnes travaillant sur la base de données non connectées tous les problèmes de gestion associés.



En outre, la plate-forme Birst offre une base de données analytiques entièrement intégrée et automatisée, embarque des fonctionnalités de préparation de données et offre une connexion rapide et fiable à la plate-forme Infor M3, ainsi qu’à d'autres systèmes tiers.



Norman Hussey, Directeur ‘Business Analytics’ chez Zodiac Aerospace, déclare : « L’entrepôt et la base de données de Birst constituent pour nous un véritable apport en termes de valeur ajoutée. La puissance et la simplicité de connectivité entre les données nous permet également de répondre aux attentes du marché plus rapidement. »



Hussey fait également remarquer que les solutions de recherche évaluées par Zodiac Aerospace « nécessitaient une première étape de préparation avant de pouvoir être exploitées. » A contrario, Birst dispose d’un processus entièrement intégré. De plus, son processus d’empilement disponible en mode Cloud permet de se concentrer sur les informations recherchées, sans avoir à se préoccuper des problèmes inhérents à la capacité de mémoire, aux disques, au support ou aux processus de sauvegarde.



Brad Peters, ‘Senior Vice President and General Manager’ chez Birst, témoigne : « Grâce à la plate-forme analytique de Birst, Zodiac Aerospace sera en mesure de proposer un niveau d'excellence opérationnelle optimisé, de réduire ses risques et de maintenir ses engagements en matière de service clients. En effet, Birst crée un réseau d'analyses qui relie chaque partie de l'entreprise, sur la base d’informations fiables. »