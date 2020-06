24/06 Webinaire exceptionnel : le secret d'une entreprise orientée données

Je suis analyste indépendant, journaliste et auteur. j'ai plus de 30 ans d'expérience dans les domaines de l'informatique décisionnelle et de l'analyse de données. Chaque jour, j'écris et j'analyse les tendances, les actualités de l'intelligence d'affaires, pour les lecteurs de la communauté Decideo. En parallèle, je donne des formations sur des sujets tels que l'entreprise orientée données, la gouvernance des données, etc. Je suis également chargé de cours en France et à l'étranger.