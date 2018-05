30 Mai à 15h, Webinaire Board : Découvrez comment l’approche intégrée BI & CPM change les règles du jeu

Inscription gratuite sur : https://register.gotowebinar.com/register/6580346585539219201 Les entreprises gagnantes sont celles qui prennent les meilleures décisions et les rendent opérationnelles dans les délais les plus courts, qui alignent la stratégie et les opérations et apportent à tous les niveaux de l’organisation les informations nécessaires pour orienter efficacement les activités d’entreprise.L’intégration des fonctions de Business Intelligence (BI) et de Corporate Performance Management (CPM) dans une solution unique devient un atout majeur pour aider les entreprises à gérer l’ensemble du processus de prise de décision : collecte des données, analyse des informations, définition des objectifs, exécution opérationnelle, contrôle des résultats, etc.Grâce à son approche innovante type boîte-à-outils, BOARD permet de créer des solutions personnalisées de Business Intelligence et de Corporate Performance Management, sans aucune programmation, et dans une architecture unifiée. De simples rapports graphiques, aux applications les plus sophistiquées de la gestion de la performance, n’importe quelle analyse peut être construite simplement sur la plateforme BOARD par drag & drop (glisser-déposer) et configuration d’objets automatiquement synchronisés avec les données.Les utilisateurs de BOARD disposent d’un véritable environnement d’information en libre-service qui apporte une réponse immédiate à leurs demandes à partir d’une source vérifiée, fiable et partagée.Au programme de ce webinaire :- Pourquoi une parfaite intégration entre les modules BI et CPM devient indispensable aujourd’hui pour les entreprises les plus compétitifs, pour aligner les opérations avec la stratégie de l’organisation ;- Présentation de l’approche « tout-en-un » de BOARD : Reporting, Tableaux de bord, Analyses, Planification et Simulation dans une seule et unique plateforme ;- Découvrez comment des leaders dans leurs secteurs tirent profit de la solution « tout-en-un » de BOARD pour prendre de l’avance sur leurs concurrents et accélérer leurs performances : présentation de cas clients.Inscription gratuite sur : https://register.gotowebinar.com/register/6580346585539219201