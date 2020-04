Podcast: Ramzi Labri, fondateur de VA2CS est notre invité

Nous recevons aujourd'hui dans le podcast Decideo, Ramzi Labri, fondateur de l'entreprise VA2CS , spécialisée dans l'intelligence artificielle.- On oublie plus facilement ses clefs que son téléphone portable. De plus c'est un outil devenu très personnel. Est-ce l'outil de traçage parfait ?- Y a-t-il des "failles" du point de vue du traceur, ou des "opportunités" de disparaitre du point de vue du tracé ? Est-ce normal que je ne veuille pas être tracé, même si je n'ai rien à me reprocher ? Où sont les données que je génère sans m'en rendre compte ?- La France est un des pays du monde les plus sensibles sur le sujet des libertés publiques et personnelles. Ce qui a été mis en place en Asie peut-il l'être en France ? L'argument "santé publique" ou "sécurité nationale", autorise-t-il à collecter toutes les données possibles ?- Si l'on sait d'où je viens et où je suis, cela devient assez simple d'utiliser de l'apprentissage machine pour déterminer où je vais... Ce serait un fantastique outil commercial, mais aussi sécuritaire ? Va-t-on dans cette direction ?