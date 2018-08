[Promotion] Livre Blanc Denodo : Projets big data et virtualisation des données, comment démocratiser l’accès au data lake et en faire une véritable source de valeur ?

L'avis des experts :



- OLIVIER TIJOU, COUNTRY SALES DIRECTOR | DENODO

- DAVID LORIEUX, DIRECTEUR | BUSINESS & DECISION

- DENIS FRAVAL-OLIVIER, SALES ENGINEERING MANAGER EMEA SOUTH | CLOUDERA



Les question abordées :



- Après avoir investi beaucoup de temps et d’argent dans le big data, certaines entreprises prennent conscience de leurs difficultés à exploiter ce gisement de données pour des projets concrets. Comment expliquez- vous cette situation ?

- Comment la virtualisation des données répond-elle à cette problématique d’exploitation de la donnée ?

- Peut-on dire que la data virtualisation démocratise l’accès au data lake et son exploitation ?

- ETL, ESB, data wrangling... Comment se positionne la data virtualisation au sein des différentes technologies d’intégration et d’accès à la donnée ? A-t-elle vocation à les remplacer, les compléter ?

- La data virtualisation peut-elle constituer le point de départ d’une refonte des stratégies de gouvernance des données ?

- La data virtualisation soutient donc la transformation organisationnelle de l’entreprise, avec pour objectif la mise en place d’un environnement propice à l’exploitation du big data

- Quels sont les contextes les plus propices au déploiement d’une plateforme de data virtualisation ? Pouvez-vous nous donner des exemples et cas d’usage ?

- Comment mener à bien un projet de data virtualisation ? Quels sont les pièges à éviter, les freins éventuels ?



