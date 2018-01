[Promotion] Recevez le livre Trifacta en français : Manuel de survie au rapprochement de données hétérogènes

Data on-boarding en bref

Le terme technique vous est peut-être inconnu, mais vous en avez sûrement déjà fait l’expérience : vous devez fournir un rapport d’analyse la semaine prochaine, mais il vous faut tout d’abord rapprocher, nettoyer et uniformiser toutes vos données avant de commencer l’analyse.

L’équipe technique n’a pas le temps de vous aider, c’est donc à vous d’effectuer non seulement l’analyse des données, mais aussi tout le travail amont de préparation de ces données. Le data on-boarding correspond au travail de préparation et de rapprochement de données provenant de sources diverses et variées, (internes et externes à l’entreprise) et généralement sans l’aide du département informatique. C’est un challenge considérable pour les analystes métiers



Réussir son data on-boarding du premier coup

En matière de qualité des données, tout analyste connaît le principe que si des données sont faussées au départ, le résultat sera aussi faussé. Il est donc primordial de régler la qualité des données au plus tôt. Si les données à ingérer proviennent de sources non certifiées et non familières, l’analyse sera infructueuse. Toute opération de data on-boarding doit poursuivre le même objectif : créer une méthode efficace et reproductible pour obtenir des données fiables, et en particulier lorsqu’il s’agit de données inconnues et donc à risque. Ceci exige une technologie bien plus sophistiquée qu’Excel ou Access



