[Promotion] Recevez le livre Trifacta sur le machine learning utilisé pour la préparation des données

Avec l'explosion de la disponibilité des données, et une puissance de calcul et de traitement presque illimitée, la modélisation prédictive, l'apprentissage machine (Machine Learning) et l'intelligence artificielle (AI) peuvent enfin être exploités dans de nombreux aspects de vos opérations commerciales.



Avec l'avènement du libre-service pour de nombreux utilisateurs, les choses ont changé et les professionnels peuvent maintenant tirer parti de la préparation automatisée des données et de l'apprentissage machine en gagnant énormément de temps, en s'appuyant sur les meilleures pratiques, avec Trifacta et DataRobot.



Cet ebook d'introduction couvre :



- Les 8 activités essentielles pour amener le Machine Learning et l'Intelligence Artificielle au cœur de votre entreprise.

- Data Wrangling avec Trifacta

- Apprentissage machine avec DataRobot pour opérationnaliser les modèles prédictifs.



