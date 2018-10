Wolters Kluwer enrichit sa plateforme CCH Tagetik de Corporate Performance Management au service de la transformation des directions financières

A l’occasion de son événement annuel The Next Big Thing, qui rassemblait son écosystème, clients et partenaires, Wolters Kluwer a présenté sa dernière solution CCH® Tagetik pour la transformation financière : la Finance Transformation Platform , maintenant enrichie de la nouvelle Analytic Information Hub. A travers celles-ci la solution CCH® Tagetik de Wolters Kluwer Tax & Accounting, fournisseur mondial de solutions logicielles et de services d’information de pointe pour les professionnels de la finance, réaffirme sa position de leader dans le domaine du pilotage de la performance de l’entreprise et de partenaire privilégié de la transformation numérique des DAF.



« Cet événement est un moment important pour nous, nos clients et nos partenaires, commente Laurence Yvon, Directrice des opérations France de CCH® Tagetik. Il nous permet de réfléchir ensemble à l’avenir des métiers de la finance en entreprise, et surtout de réaffirmer notre ambition : mettre la technologie au service des directions financières pour en faire de véritables Corporate Performance Officers, pilotes et garants de la performance de l’entreprise. »



Des solutions pour optimiser le pilotage de la performance en entreprise



En cohérence avec son ambition d’assister les directions financières dans leur transformation numérique, Wolters Kluwer a présenté lors de son événement annuel The Next Big Thing deux outils récemment intégrés à sa solution globale CCH® Tagetik. « Notre objectif est de doter les directions financières de l’outil le plus complet qui soit pour les accompagner dans l’ensemble de leur quotidien. Avec l’enrichissement de la Finance Transformation Platform avec l’Analytic Information Hub, les directeurs financiers et les responsables métiers bénéficient d’un environnement de travail complet pour gagner en agilité et optimiser le pilotage de la performance de l’entreprise », affirme Vincent Salmon, Vice-président Professional Services chez Wolters Kluwer, CCH® Tagetik.



Plus en détails :



- La Finance Transformation Platform est un espace de travail unifié qui permet aux clients de gérer facilement le Corporate Performance Management (CPM) de leur entreprise, l’analyse granulaire et la gouvernance des données. Grâce à ce nouvel outil, les directions financières sont en mesure de coordonner efficacement plusieurs processus financiers et de proposer des analyses financières et métiers avancées. Il s’agit d’offrir une visibilité de bout-en-bout et une transparence complète à l’ensemble des directions de l’entreprise, de façon pleinement contrôlée et en toute confiance.



Constamment enrichie de nouvelles fonctionnalités, la Finance Transformation Platform intègre également des outils analytiques dédiés à la gestion et l’analyse de données. La planification opérationnelle et l’analyse de rentabilité sont ainsi facilitées grâce à l’intégration d’open data et à de puissantes capacités de modélisation et de mappage.



Disponible directement depuis la plateforme, la nouvelle Analytic Information Hub permet la gestion d’un grand nombre de données financières et opérationnelles, en élargissant les capacités d’analyse à travers la collecte, la transformation, la validation et l’enrichissement de tous types de données, aux bénéfices de l’analyse et du reporting financier.



Wolters Kluwer CCH® Tagetik, une ambition : faire des Directeurs financiers des Corporate Performance Officers



L’événement The Next Big Thing a également été l’opportunité pour Laurence Yvon de réaffirmer la position de Wolters Kluwer CCH® Tagetik sur le marché et sa vision de la finance en entreprise.



D’une part, grâce à une solution unifiée qui permet aux DAF de gérer l’ensemble des process financiers depuis une même plateforme, de la gestion comptable aux vérifications de conformité, en passant par la production du reporting. Entièrement automatisée, hébergée sur le cloud ou on-premises, la plateforme CCH® Tagetik assure une mise à jour des chiffres continue et cohérente sur tous les documents. Elle permet également de simplifier toutes les opérations de compliance : conformité IFRS, normes fiscales, contraintes réglementaires… Le bénéfice final est certain : la direction financière gagne en efficacité, et peut davantage se concentrer sur le pilotage de performance et l’accompagnement de la définition de la stratégie de croissance.



« En un mot, notre ambition est de simplifier les processus au sein de la direction financière en mettant la technologie au service des DAF, conclut Laurence Yvon. Réduire le temps consacré aux nombreuses tâches chronophages imputées à ces métiers, c’est leur donner la chance de se concentrer sur l’essentiel : le pilotage de performance. Notre stratégie a pour seul et unique but de leur donner cette opportunité. »