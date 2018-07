26 Septembre à 15h, Webinaire : Interrogez vos données en langage naturel avec ASKR.AI

Je suis analyste indépendant, journaliste et auteur. j'ai plus de 25 ans d'expérience dans les domaines de l'informatique décisionnelle et de l'analyse de données. Chaque jour, j'écris et j'analyse les tendances, les actualités de l'intelligence d'affaires, pour les lecteurs de la communauté Decideo. Je suis membre du BBBT (Boulder BI Brain Trust), un groupe informel d'analystes indépendants créé à l'initiative de Claudia Imhoff. Je suis chargé de cours en France et à l'étranger.