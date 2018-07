30 août à 15h, Webinaire : Découvrez comment BNP Paribas répond rapidement aux demandes de crédit avec Mondobrain

Inscription gratuite sur : https://register.gotowebinar.com/register/1103995828220533251 Mondobrain est une plateforme de digitalisation des processus de décision. C’est un outil qui permet aux opérationnels de prendre la meilleure décision possible, compte-tenu de leur propre intelligence, de l’intelligence artificielle, et de l’intelligence collective c’est à dire leur capacité de collaborer avec leurs collègues. C’est ce que l’on appelle l’intelligence augmentée.Au programme de ce webinaire gratuit :Le délai de réponse pour un accord de crédit est un élément déterminant de la performance des établissements de crédit. Pour une petite majorité des dossiers, la réponse, positive ou négative, est facile et rapide. Le reste entre dans la fameuse zone grise où la compétence d'un analyste est requise. Ce traitement non automatisé du dossier est long et coûteux.En quelques chiffres:- Amélioration du recouvrement de 25%- Amélioration des scores de 20 à 30%- Augmentation de 13 points de la part de décisions automatiséesIl n'aura fallu que quelques heures pour valider ces nouvelles règles et déployer le bénéfice de Mondobrain chez BNP Paribas.Théo Deschamps-Peugeot : fera une démonstration en ligne du produit et soulignera notamment la manière dont Mondobrain permet de combiner et d'optimiser les intelligences humaines, artificielles et collectives dans un produit aussi simple à utiliser qu'un jeu vidéo et dont le retour sur investissement moyen est inférieur à la semaine.Bruno Saint-Cast, fort de son expérience de 25 ans dans le décisionnel, montrera ce que Mondobrain apporte aux entreprises.Inscription gratuite sur : https://register.gotowebinar.com/register/1103995828220533251