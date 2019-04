ABS, Google Cloud et SoftServe s’associent pour démontrer la faisabilité de la détection de la corrosion basée sur l’IA

ABS, Google Cloud et SoftServe ont finalisé un projet pilote utilisant des modèles d'intelligence artificielle (IA) pour détecter les niveaux de corrosion et de dégradation des revêtements sur les navires et les structures offshore.



Le projet a réussi à démontrer la précision de l’IA pour détecter et évaluer les anomalies structurelles que l’on trouve couramment lors des inspections visuelles. Les techniques d’IA pourraient être aussi utilisées pour analyser des images au fil du temps afin de comprendre les tendances de corrosion et de dégradation des revêtements.



« L’innovation numérique dans l’IA modifiera la manière dont les inspections et stratégies de maintenance sont exécutées, conduisant à davantage d’approches basées sur l’état par rapport à la catégorie et à l’entretien », a déclaré Christopher J. Wiernicki, président et DG d’ABS. « Nous construisons un avenir dans lequel des outils numériques peuvent évaluer à distance l’état d’un navire ou d’une unité offshore, et détecter et mesurer automatiquement les dégradations des revêtements et d’autres problèmes structurels, améliorant ainsi la sécurité et la fiabilité. »



« Nous sommes enthousiasmés de nous associer avec Google Cloud et SoftServe pour appliquer de manière efficace la technologie IA aux secteurs maritime et offshore », a expliqué Kashif Mahmood, responsable adjoint du service numérique chez ABS. « En combinant notre vaste expérience du domaine dans les structures offshore et maritimes avec les connaissances étendues de Google Cloud dans les applications d’IA et les capacités de développement de SoftServe, nous avons été en mesure de faire évoluer cette idée du stade de concept à celui de réalité. »